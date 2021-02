Fuertes palabras de Marichal a Yulien Oviedo: Deberías pedir disculpas a hijos de los fusilados

El rapero cubano Michael Marichal respondió con fuertes palabras al comentario del reguetonero Yulien Oviedo, quien dijo que no creía que en Cuba hubiese una dictadura.

El exintegrante de la Charanga Habanera aseguró que para poder contestar la pregunta de si en Cuba existía o no una dictadura, debía leerse primero el concepto, porque lo desconocía, pero que, a pesar de que reconoció que existía represión, no creía que hubiera dictadura en la isla porque "dictadura era Hitler, que sí mataba gente".

"Yulien Oviedo, Hitler era un dictador y un asesino, imagínate qué dolor sentirían los judíos sobrevivientes del Holocausto si alguien medio siglo después dijera que no sabía que en la Alemania nazi había una dictadura, pues ese mismo dolor lo sienten ahora los sobrevivientes del hundimiento del remolcador 13 de marzo al escucharte faltarle el respeto diciendo que no crees que en Cuba hay una dictadura", disparó el rapero.

El artista contestatario señaló que el reguetonero estaba "como un barco de papel, FLOTANDO, en el océano del oportunismo".

"Me atrevo a decir que no dijiste eso por ignorancia, sino por oportunismo, para quedar bien con la teniente Coronel Kenia, y quedar mal con el pueblo cubano que es víctima directa de la dictadura que tú no sabes qué hay", apuntó.

"Muchísimas veces Los Aldeanos mencionaron la palabra DICTADURA, muchas veces la ha mencionado Chocolate. También muchas veces la ha mencionado el Uniko, artistas que tú conoces de sobra, asere".

"Y sales queriendo dar a entender que la represión en Cuba, el hambre, las colas, la censura a los artistas, los fusilamientos, los actos de repudio no lo hace una dictadura! Debiste quedarte callado antes de faltarle el respeto a los que siguen vivos después del hundimiento del remolcador, a los hijos de los fusilados, a la familia de los presos políticos, pero ya que se te fue el avión en ese sentido, deberías tener la hombría de pedirle disculpas a todos ellos, o me estaré resignando en ti mientras vivas flotando en este mundo!", remató.