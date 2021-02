Yulien Oviedo no cree que en Cuba haya una dictadura

El cantante cubano Yulien Oviedo afirmó en una entrevista con el personaje incógnito que se hace llamar en redes sociales "Un Martí To' Durako", que no cree que en Cuba haya una dictadura.

"Tengo que leerme el concepto de dictadura para ver si lo considero así. Hay cosas de Cuba ahora mismo que están muy fuertes, he visto episodios de represión un poco fuertes, no tenía que haberse llegado a eso, pero pienso que dictadura fue Hitler, que sí mataba a la gente", expresó el artista, desde un rancho en Texas, Estados Unidos, donde afina sus próximos proyectos musicales.

"Yo tengo que leerme bien el concepto para debatir sobre eso, pero no creo, no creo, hay sus cosas, y te digo, la situación está muy difícil pero se han visto episodios de represión, en las colas, gente que está sentado en un parque y les ponen multas. Tengo que ver el concepto pero yo no creo que sea una dictadura", reiteró.

Oviedo, uno de los exponentes del reguetón en Cuba, también se refirió al episodio de violencia que padecieron varios artistas cubanos en el Ministerio de Cultura, donde el titular de la cartera, Alpidio Alonso, llegó a agredir a un periodista independiente el pasado 27 de enero y luego autorizó un episodio de represión contra los manifestantes por parte de grupos de respuesta rápida del régimen en La Habana.

"No se tenía que haber llegado a ese punto, el diálogo es muy bonito entre los seres humanos y más cuando representas a la cultura del país. (...) El ministro debía haber tenido la mente fría. Decirles vamos a mi oficina, vamos a dialogar, a llegar a un consenso", explicó.

No obstante, el cantante intentó justificar la violencia del ministro: "Somos seres humanos, tenemos días buenos, días malos. No tenía que haber pasado, se tenía que haber manejado la situación de otra manera", afirmó.

El polémico entrevistador, quien cuenta en su portal de Instagram con más de 20 mil seguidores, volvió sobre el tema varias veces. En un momento de la conversación le pregunta a Oviedo qué piensa de las declaraciones el pasado año de Alexander, cantante de Gente de Zona, sobre la dictadura en Cuba.

"Me llevo muy bien con Alexandre de Gente de Zona, me llevo muy bien. Sus motivos tendrá suficientes para hacer lo que hizo. Yo te digo que no fue porque estaba presionado, ni nada de eso, te lo digo porque yo lo conozco primero que todo el mundo y él cuando se lanza a hacer algo es porque realmente lo siente. Tuvo que tener sus motivos para ese cambio tan repentino", señaló el músico.

A la pregunta de si dejaría de ser amigo de Alexander, quien al finalizar un concierto el pasado año gritó 'Abajo la dictadura', Oviedo respondió: "Tú tienes que sentirte bien con lo que haces, con las decisiones que tú tomas. Yo seguiré siendo amigo de Alexander. ¿Cómo yo voy a dejar de ser amigo de una persona por que piense diferente?".

Sobre la actual crisis económica y social que se vive en Cuba abundó: "Yo sé que ahora mismo la cosa está tensa, tanto para Cuba como en el resto del mundo, y yo pienso que eso es cuestión del tiempo, el tiempo es lo que va a decir lo que va a pasar".

El "Martí to´durako" le preguntó si no tenía intenciones de quedarse en Estados Unidos, a lo que Yulien Oviedo dijo que "afortunadamente yo mi primer viaje lo hice a los 6 años de edad, desde muy pequeño estoy viajando el mundo entero, en diferentes países, viviendo sus diferentes culturas (…) yo me siento bien donde quiera que yo llegue, pero coño, que rico sentirte bien en tu país, con todas las condiciones, con todas las cosas bien".

"Yo me siento bien en Cuba porque tengo mi familia ahí. El día de mañana me voy tres meses con mi familia a Rusia y yo me siento bien, mi motor impulsor es mi familia", destacó.

Asimismo, afirmó que cada cual percibe el sistema político cubano diferente. "Algunos lo perciben bien, otros los perciben mal", comentó.

Sin embargo, durante toda la entrevista Oviedo insistió en el diálogo para resolver los problemas socio-políticos de la Cuba.

"El diálogo es muy importante en toda la situación, los cubanos tenemos la sangre caliente y decimos las cosas así a rajatablas, pero debemos respirar profundamente y ser capaces de dialogar", enfatizó.

"Somos una raza emprendedora, que si se une no queda nada para nadie. Pero tenemos un defecto que siempre estamos gritando y no se hace nada, y si no se puede hacer, tenemos que aprender a vivir con lo que hay y punto", subrayó.

Este entrevistador ha llevado a su espacio en la red social a varios exponentes del reguetón en Cuba. Una de sus más recientes entrevistas fue a El Micha, quien habló sin tapujos sobre la situación que atraviesa Cuba y no tuvo reparo en expresar su opinión sobre la dictadura de la isla.

Al respecto, El Micha dejó bien claro que él no tiene pensado, de momento, decir 'Abajo la dictadura', pues quiere seguir viajando a Cuba para poder visitar a sus familiares y amigos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.