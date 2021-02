Daniela Reyes dedica unas bellas palabras a Yomil y muestra sus primeras fotos juntos

El pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, ha dejado en las redes sociales un sinfín de publicaciones caracterizadas por mensajes repletos de cariño e imágenes en las que los enamorados han sacado a flor de piel su lado más romántico y enternecedor.

La influencer y actriz Daniela Reyes ha sido una de las artistas cubanas que no dejó pasar por alto el Día del Amor y acudió a su cuenta de Instagram para dedicar unas hermosas palabras a su novio, el reguetonero cubano Yomil Hidalgo Puentes.

Para acompañar su escrito y hacer su post aún más especial, la joven de 23 años de edad compartió la primera fotografía que se tomó junto al cantante de música urbana, a quien cariñosamente se refiere como su "cosha".

"Cuanto más estoy contigo más me enamoro de ti y más amo la vida. Nuestra primera foto juntos, eran días muy difíciles y ahí estábamos solos tú y yo pasando las horas... Gracias mi cosha por darme un amor tan bonito. Siempre voy a hacer lo posible por sacarte una sonrisa y hacerte el hombre más feliz", expresó la también youtuber.

Yomil, por su parte, tampoco se olvidó de sorprender a su chica por San Valentín y escribió en su muro de Instagram una bella dedicatoria a Daniela Reyes en la que le agradece por haberse convertido en su mejor apoyo durante los últimos tiempos que estuvieron marcados por la inesperada muerte de su amigo y compañero de profesión, Daniel Muñoz Borrego (El Dany).

"Gracias, mil gracias le doy a la vida por ponerte en mi camino, llegaste cuando pensé que en mi vida todo se derrumbaba, pero me diste las fuerzas y nunca me dejaste caer, por eso vivo feliz a tu lado y me siento orgulloso de gritarle al mundo que te amo como nunca antes he amado a nadie mi cosha", añadió junto a una instantánea de ambos en una cama.

El noviazgo entre Daniela Reyes y el integrante de la agrupación Yomil y El Dany salió a la luz pública a finales del mes de agosto de 2020, luego de que la influencer publicase una imagen en sus historias de Instagram en la que se podían ver a los dos rozando sus labios.

Desde entonces, las muestras de amor por ambas partes no han cesado de aparecer en las redes sociales y los jóvenes artistas han pasado a convertirse en una de las parejas más populares y seguidas dentro de la farándula cubana.

