Grupo recomienda a Biden acercamiento con Cuba y señala necesidad de avances democráticos en la isla

Una influyente organización de líderes empresariales cubanoamericanos y jóvenes profesionales recomendó al presidente Joe Biden que busque un acercamiento paulatino con Cuba y permita empoderar la sociedad civil en la isla, según un documento difundido este martes.

Bajo el título “Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden: Un argumento para lograr la resiliencia en la política de acercamiento como medio de brindar apoyo a largo plazo al pueblo cubano”, la propuesta promovida por el Cuba Study Group llama a un compromiso diplomático renovado con Cuba por parte de la actual administración.

Presentado como recomendaciones, el documento, de 37 páginas, considera el acercamiento entre ambas naciones un elemento vital para promover los intereses de Estados Unidos y también para promover una mayor libertad y un futuro más próspero para el pueblo cubano.

“Este documento presenta un renovado argumento para una política de acercamiento con Cuba como la mejor manera de que Estados Unidos fomente sus intereses nacionales, reafirme su liderazgo regional, consiga reducir la resistencia a las reformas dentro del gobierno de Cuba y promueva un futuro más libre y próspero para el pueblo cubano”, informa el resumen ejecutivo del documento.

Entre las medidas inmediatas sugeridas por la organización, que preside el empresario Carlos Salagrigas,figuran:

Levantar las restricciones a los vuelos comerciales y chárter, poner fin a los límites de remesas.

Restablecer los servicios consulares en Cuba.

Reiniciar el Programa de Reunificación Familiar para Cubanos y restablecer la visa de entrada múltiple de cinco años para ciudadanos cubanos.

Revisar las regulaciones financieras y bancarias para garantizar la continuidad de las transferencias formales de las remesas y las operaciones bancarias en Cuba.

Restaurar el apoyo al sector privado cubano como política prioritaria.

Restaurar y fortalecer las relaciones diplomáticas a nivel de trabajo mediante el nombramiento de un embajador para liderar la Embajada de Estados Unidos.

También se argumenta que Estados Unidos debe continuar destacando la ausencia de democracia en Cuba y apoyando a los actores de todo el espectro de la sociedad cubana que trabajan para garantizar más libertades económicas y cívicas en la isla.

El grupo aborda la necesidad de implementar reformas económicas, pero también políticas y civiles, de manera que la apertura lenta y tímida que se ido implementando por La Habana de paso a una verdadera voluntad de transformación, de liberación de las fuerzas productivas, de empoderamiento de la sociedad civil y de normalización del disenso y la oposición en la isla.

“It takes two to tango” (se necesitan dos para bailar) parece ser el principio que rige las recomendaciones de este documento que rechaza la condicionalidad y apuesta por el compromiso. Aunque, ciertamente, en ese compromiso el documento solo identifica a dos actores: el gobierno estadounidense y el régimen cubano.

Las recomendaciones de política del Cuba Study Group no contemplan el juego de la “diplomacia ciudadana”, una especie de rueda de casino en la que los regímenes no democráticos les cuesta mantener el paso, ante el entusiasmo y agilidad de los actores no estatales.

Así como el documento tiene claro los pasos que debe seguir la administración Biden, trazándole casi una hoja de ruta para la normalización de las relaciones, en el caso de la contraparte cubana las recomendaciones quedan en un esbozo.

El documento señala la ausencia de democracia en Cuba, la falta de derechos y libertades, y la ruina económica del país, todo ello como responsabilidad del régimen cubano, de sus errores y naturaleza, pero, no se pormenorizan los pasos concretos que La Habana debería dar.

En materia de política, se delinean tres pistas específicas: 1- Restaurar el apoyo al pueblo cubano como una prioridad política y reconstruir la confianza; 2- Abordar las "cosas difíciles" y lograr que la normalización se mantenga mediante la diplomacia directa de alto nivel; y 3- Responder a la franqueza con franqueza.

La urgencia parece ser el motor de las ideas del documento. Una urgencia que trata de involucrar a intereses estadounidenses y proyectar los posibles beneficios que un acercamiento tendría para actores e instituciones del país vecino.

Desde su campaña electoral, Biden ha manifestado su interés en revertir la política de sanciones implementada por el presidente Donald Trump. Altos funcionarios de la administración han insistido en que la política hacia cuba se encuentra bajo revisión.

“Reconstruir un mínimo de confianza entre Washington y La Habana no será fácil”, reconoce el reporte. “La verdad es que el tiempo no está del lado de ninguna de las partes. Reconocemos que el presidente Biden podría optar por ser presidente por un solo término debido a su edad. También reconocemos que el entorno político interno de Estados Unidos está sumamente polarizado y volátil”.

Agrega que si existe la posibilidad de reanudar el camino hacia la normalización de relaciones, ambas partes deberán actuar "con más rápidez, francamente, de lo que jamás lo habían hecho".

La urgencia del momento, agravada por las necesidades de Cuba en medio de la crisis económica más grave que ha enfrentado en una generación, exige una acción audaz. Si ambos países no logran una política de acercamiento íntegra esta vez y no establecen el camino hacia la normalización sobre un terreno más firme, tememos que no habrá otra oportunidad como esta por muchos años”, concluye el documento.

La difusión de las propuestas del Cuba Study Group se produce un día antes de funcionarios electos y activistas del exilio cubano, partidarios de mantener las sanciones contra La Habana, presenten una propuesta bipartidista para una posición común sobre el futuro de la política de Estados Unidos hacia Cuba. La presetnació n ha sido convocada por la fundación Inspire America y el anuncio se hará este miércoles 17 de febrero en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami.