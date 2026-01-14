EE.UU. investiga un dispositivo que podría explicar el origen del “Síndrome de La Habana”

Vídeos relacionados:

Ver más

El gobierno de Estados Unidos obtuvo de forma discreta a finales de 2024 un dispositivo portátil que funcionarios creen que podría estar relacionado con el llamado “Síndrome de La Habana”, la condición debilitante reportada por más de 1,500 funcionarios estadounidenses desde 2016, según múltiples fuentes citadas por CBS News.

De acuerdo con ese reporte, el equipo fue adquirido clandestinamente en las últimas semanas de la administración Biden por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), utilizando fondos del Pentágono de ocho cifras.

Las fuentes describen que el dispositivo cabe en una mochila y contiene componentes de origen ruso.

Tres de las personas informadas señalaron a CBS que el Pentágono lo ha estado probando por más de un año y que el aparato emite energía pulsada de radiofrecuencia.

Los investigadores creen que podría reproducir efectos descritos por víctimas del “Síndrome de La Habana”, término que se originó tras los primeros casos reportados por diplomáticos y personal de inteligencia de EE.UU. en La Habana, Cuba, en 2016.

CBS añade que funcionarios estadounidenses presentaron parte de sus hallazgos a comités de supervisión del Congreso el año pasado.

Lo más leído hoy:

El medio recuerda que las víctimas han reportado una variedad de síntomas neurológicos, entre ellos fuertes dolores de cabeza, presión en la cabeza, vértigo, náuseas y zumbidos o chasquidos en los oídos.

Algunas personas describieron haber escuchado un sonido agudo y doloroso que disminuía al alejarse del lugar, y en ciertos casos los efectos fueron tan graves que terminaron dejando sus empleos.

También se han reportado casos en decenas de países y continentes, que involucran a diplomáticos, oficiales de inteligencia y personal militar.

La información llega en un contexto de conclusiones oficiales previas que, en general, minimizaban la hipótesis de un ataque extranjero.

Una evaluación inicial de inteligencia completada en 2023 concluyó que era “muy improbable” que un adversario foráneo fuera responsable, y una revisión posterior —publicada en diciembre de 2024 por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI)— mantuvo la evaluación general de que es “muy improbable” que un actor extranjero sea responsable de los incidentes, aunque el propio documento contempla como línea de análisis la factibilidad de un mecanismo deliberado como un arma/dispositivo de energía pulsada de radiofrecuencia.

CBS añade que, pese a la postura predominante de “improbable”, dos agencias ajustaron su evaluación, indicando una probabilidad “aproximadamente igual” de que un adversario hubiese desarrollado un dispositivo capaz de dañar a funcionarios estadounidenses y sus familias, aunque sin vincularlo directamente a los incidentes reportados.

En paralelo, la ODNI estaría revisando investigaciones previas sobre los llamados “Incidentes de Salud Anómalos” (IAH, por sus siglas en inglés).

Personas familiarizadas con esa revisión afirmaron que está casi completa, pero aún no se ha informado a legisladores ni se ha preparado para su publicación; un portavoz citó que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, mantiene el compromiso de compartir los hallazgos, pero sin “apresurarse” con información incompleta.

El exoficial de la CIA Marc Polymeropoulos dijo que la agencia había sostenido que esa tecnología no existía y que, con la existencia del dispositivo bajo prueba, “sus suposiciones analíticas” se debilitan; planteó la necesidad de una nueva revisión completa.