Ivanka Trump no buscará escaño de Marco Rubio en el Senado

La hija del expresidente Donald Trump, Ivanka, descartó postularse al Senado en 2022 contra el senador Marco Rubio, una carrera que ya el cubanoamericano había previsto que sería "difícil".

"Puedo confirmar que Marco e Ivanka hablaron hace unas semanas. Ivanka ofreció su apoyo a la reelección de Marco y tuvieron una gran charla", dijo a The New York Post un portavoz del senador republicano.

Se especulaba que Ivanka, que fungió como una de las principales asesoras de su padre en la Casa Blanca, estaba considerando una candidatura al Senado de Florida, donde compró una casa a la que se mudó con su familia después de que Trump dejó el cargo.

"Realmente no me gustan los juegos de salón de Washington", dijo Marco Rubio a finales de enero en entrevista con el presentador del programa dominical Fox News Sunday, Chris Wallace. "Pero les diré que cuando deciden postularse para la reelección en un estado como Florida, tienen que estar preparados para una carrera competitiva. Lo experimentas como una carrera competitiva. Así que eso es para lo que me estoy preparando. Una carrera muy dura contra un rival duro".

Con la decisión de Ivanka, de 39 años, de no presentar candidatura frente a Rubio, de 49, deja al senador cubanoamericano en una posición bastante sólida, no solo para la carrera de reelección el próximo año, sino también para una posible carrera presidencial en 2024.

La decisión de Ivanka también se conoce unos días después de que Rubio votara a favor de absolver a su padre en el juicio político por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero aunque según The New York Post, la conversación entre ambos se produjo antes de la votación.

Marco Rubio y Donald Trump se enfrentaron en las primarias presidenciales de 2016. A pesar de que el senador cubanoamericano trató de burlarse del tamaño de las manos de Trump, y dejarlo en evidencia por su desconocimiento en materia de política, después de convertirse en presidente, se aliaron por objetivos conservadores comunes.