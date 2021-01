Marco Rubio vaticina una dura carrera para el Senado si Ivanka Trump se postula por Florida en 2022

El senador de Florida, Marco Rubio, aseguró que mantener su escaño en el ala legislativa será una “carrera difícil” si Ivanka Trump anunciase su candidatura para 2022.

En entrevista con el presentador del programa dominical Fox News Sunday, Chris Wallace, Rubio confesó que debía prepararse, tanto para la carrera general como para las primarias de su Partido, en caso de que se presente un desafío, incluso de Ivanka.

"Si alguien va a postularse para el Senado por Florida va a tener una carrera difícil, incluyendo las elecciones primarias", reiteró Rubio al referirse a la contienda que atravesaría cualquier candidato a la Cámara Alta. "Ese es su derecho bajo el sistema (incluso Ivanka, de ser el caso). No soy dueño del escaño, no me pertenece. Si quiero volver al Senado de Estados Unidos, tengo que ganármelo cada seis años".

Sobre sus vínculos en la esfera política con la hija del exmandatario, así como sus colaboraciones, Rubio añadió: "Me gusta Ivanka. Hemos trabajado muy bien juntos en varios temas. Mira, cualquiera puede decidir postularse si quiere. No tengo derecho a nada. Tengo que ganarme el camino a seguir. Estoy muy orgulloso de mi récord".

El senador se centró en su colaboración con el expresidente y padre de su posible rival principal, Donald Trump, y expresó que "probablemente ha sido el período más productivo de cualquier estadounidense en este cargo de Florida en la historia moderna".

"Realmente no me gustan los juegos de salón de Washington, pero les diré que cuando deciden postularse para la reelección en un estado como Florida, tienen que estar preparados para una carrera competitiva. Lo experimentas como una carrera competitiva. Así que eso es para lo que me estoy preparando: para correr. Una carrera muy dura contra un rival duro", manifestó Rubio en alusión a cualquiera que fuese su adversario en la Primaria.

Asimismo, el funcionario agregó que "los demócratas tendrán a alguien que esté muy bien financiado... incluso, puede que me enfurezca", y señaló que las recientes elecciones demócratas al Senado de Estados Unidos han visto "todo tipo de formas innovadoras de recaudar dinero".

Rubio, quien encaró un camino relativamente fácil hacia la reelección hace seis años después de su decisión de último minuto de volverse a postular, enfrentará un terreno más traicionero en 2022, aunque ya se hayan ofrecido algunos votos de confianza.

El senador Rick Scott, quien dirige el Comité Senatorial Republicano Nacional, dijo que respalda a los titulares; sin embargo, en una batalla entre el republicanismo establecido y el trumpismo, la energía base puede estar con la última propuesta, según apuntan analistas de ciertos medios como Florida Politics (FLAPOL).

Ivanka, quien se desempeñó como asesora de su padre durante su mandato, tiene ambiciones políticas que incluso podrían apuntar a la gobernación de Florida.