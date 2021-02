Nicky Jam se tatuó a Michael Jordan por su 58 cumpleaños

Nicky Jam es un amante de la tinta. Una pasión que salta a la vista, ya que tiene gran parte de su piel tatuada con símbolos, palabras y dibujos que tienen diferentes significados para él. Pero este 17 de febrero, decidió añadir uno nuevo a su colección y lo hizo en homenaje a uno de los jugadores de baloncesto más grandes de todos los tiempos: Michael Jordan.

El reguetonero se tatúo en su muslo al exjugador de la NBA haciendo su salto más mítico el mismo día que cumple 58 años.

"Micro Jordan, feliz cumpleaños", escribió El Cangri junto a un vídeo en el que se ve con detalle su nuevo grabado y la verdad, es que no le falta detalle a su dibujo de la leyenda del deporte. ¡Miren!

El baloncesto es la nueva pasión del artista urbano, quien desde hace unos meses hasta ahora le dedica todos los días un rato a practicar este deporte.

"El baloncesto me ayudó a bajar de peso, me ayudó a no tener ni que mirar el teléfono. Ya voy para 40 años y nunca en mi vida tuve un balón en la mano. [...] Ahora juego todos los días y me siento como nunca. Me decían 'qué feo juega ese muchacho'. Ahora dicen 'no lo dejen solo que las mete'. Se siente bien el proceso de aprender", comentó a finales de 2020 junto a un post en el que aparecía en uno de sus entrenamiento diarios.

Este tatuaje se lo realiza el famoso intérprete de 39 años en un momento muy dulce de su vida. A pesar de su reciente ruptura con la modelo estadounidense Cydney Moreau, el cantante se encuentra feliz y a punto de lanzar su próximo álbum.

A todo esto hay que sumarle la espectacular bajada de peso que ha experimentado en los últimos meses. Incluso está en busca del anhelado 'six-pack' después de haber perdido más de 50 libras.

