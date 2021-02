Presentadora cubana Lili Estefan se emociona con el tema Patria y Vida

La presentadora cubana Lili Estefan se emocionó con el nuevo tema que tanto está dando de qué hablar entre los cubanos: "Patria y Vida", la canción de Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky que promete ser himno de libertad para Cuba.

"Me emociona muchísimo verlos tomar ese paso", dijo la presentadora del programa de televisión de entretenimiento El Gordo y La Flaca.

"Esa isla está llena de talentos y no pueden tener libertad de expresión. Haber tomado ese paso es algo maravilloso, no saben cómo me han emocionado", agregó.

En menos de 24 horas, "Patria y Vida" superó las 369000 reproducciones en YouTube.

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, aseguró que el tema está haciendo llorar a la gente dentro y fuera de Cuba, y que lo están cantando en las calles de la Isla.

El tema se ha popularizado a tal punto, que muchos en sus redes sociales están usando un marco con la frase "Patria y Vida", que vendría a ser el reverso de "Patria o Muerte", la consigna que por años ha defendido el gobierno cubano.

Incluso muchos están haciendo un challenge dibujando la frase en sus pechos, tal como hiciera Yotuel Romero en el video clip recién estrenado.

Otros artistas como el cantante Francisco Céspedes, el dúo humorista los Pichy Boys o el cantante Willi Chirino han mostrado su apoyo al tema, cuyo estribillo dice: “Ya se acabó, ya acabó, 60 años trancado el dominó”.

La canción ha molestado particularmente al régimen cubano. El gobernante Miguel Díaz-Canel, para contrarrestar, citó un fragmento de la canción Pequeña Serenata Diurna, de Silvio Rodríguez, y dijo: “Así se canta a la patria”.