Bebé de 6 meses grave por coronavirus en Cuba

Un bebé cubano de seis meses de edad se encuentra reportado de grave por coronavirus, según dio a conocer este viernes el doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sin aportar más datos.

Aunque el caso de este niño no aparece en el parte de incidencias de la enfermedad que diariamente elabora el MINSAP, Durán se refirió a él en su conferencia de prensa televisiva.

El experto se mostró preocupado por el elevado número de personas menores de 20 años diagnosticadas en las últimas 24 horas con el COVID-19, 107 en total, de las cuales 95 se encuentran en el grupo de edades pediátricas (menores de 18 años).

"Todavía más importante desde el punto de vista de riesgo, de las cosas que podemos evitar, de los 95 de ayer, 10 menores de un año; estamos hablando de 10 lactantes que se diagnostican en el día de ayer", lamentó.

"De todas formas, tenemos un grave en día de ayer, me informaban los compañeros, de seis meses de edad, que es muy riesgoso, reitero", agregó.

El especialista precisó que en este momento permanecen ingresados en hospitales 742 pacientes en edades pediátricas.

El país acumula un total de 241 lactantes diagnosticados con el virus desde que comenzó la pandemia, el 11 de marzo de 2020.

Este viernes se reportaron cinco muertes por coronavirus por COVID-19 y 859 nuevos casos.

Esta semana se informó de un bebé de un mes de nacido entre los pacientes graves por coronavirus. Según detalló Durán en su habitual intervención ante los medios, el niño presentaba "factores de riesgo en el orden nutricional fundamentalmente".

En ocasiones anteriores el experto ha achacado a los padres la responsabilidad por el contagio de estos bebés, ante el incremento de pacientes en edades pediátricas que han dado positivo al coronavirus.

"Se supone que los padres tengan a los lactantes en su domicilio, los protejan, no los tengan expuestos. ¡Pues ya se acumulan 61! ¡Y lo que es peor: 11 de ellos menores de 30 días de nacidos!", dijo, en enero pasado.

"Y ustedes dirán, ¿de quién es la responsabilidad de que hayan adquirido la enfermedad? ¿De quién es la responsabilidad? Lamentablemente de sus padres. Es algo a tener en cuenta para que nuestra población adopte las medidas de una vez. No es sólo la crítica al padre. No, ¡oye, lleva a tu hijo para la casa, no tienes que andar en la calle!", añadió.

En los dos últimos meses ha aumentado no solo la cifra de menores de edad que se contagian, sino de aquellos que empeoran su condición de salud.

Solo en enero, un total de 1.624 menores de edad fueron diagnosticados, más que los 1.308 detectados desde marzo a diciembre de 2020.