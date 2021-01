Doctor Durán responsabiliza a los padres por los bebés contagiados de coronavirus en Cuba

El Dr. Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública en Cuba, cree que la responsabilidad de que un bebé se contagie de coronavirus es de los padres.

En la conferencia de prensa de este lunes, el especialista dedicó varios minutos a analizar el incremento de pacientes en edades pediátricas positivos al coronavirus, en un momento en el que Cuba registra récords de contagios desde el inicio de la pandemia.

“Ayer se diagnosticaron 44 niños, una cifra elevada. Me refiero a 18 años y menos: edades pediátricas. Es la cifra más alta en edades pediátricas registrada. Los números de ayer acumulan 256 activos en este rango de edad. El 84% se ha recuperado”, informó Durán sobre los pacientes positivos al Covid-19 en edades pediátricas.

“Me decía hoy la doctora Liset que se acumulan 61 lactantes. Se supone que los padres tengan a los lactantes en su domicilio, los protejan, no los tengan expuestos. ¡Pues ya se acumulan 61! ¡Y lo que es peor: 11 de ellos menores de 30 días de nacidos!”, explica el sanitario.

Acerca de la responsabilidad que debería pesar sobre los padres y la percepción de riesgo de cara a una crisis epidemiológica, Durán se cuestionó:

“Y ustedes dirán, ¿de quién es la responsabilidad de que hayan adquirido la enfermedad? ¿De quién es la responsabilidad? Lamentablemente de sus padres. Es algo a tener en cuenta para que nuestra población adopte las medidas de una vez. No es sólo la crítica al padre. No, ¡oye, lleva a tu hijo para la casa, no tienes que andar en la calle!”.

Existen diversas variables a la hora de analizar la percepción de riesgo o la adopción de medidas sanitarias en un país que atraviesa una profunda crisis de desabastecimiento, donde, para acceder a pan, a proteínas o a granos deben realizarse interminables colas desde horas tempranas de la madrugada. Si a esa ecuación se le añade la existencia de menores bajo la responsabilidad exclusiva, quizás, de una madre soltera, la situación se complejiza y le debería tocar al estado ofrecer garantías para estos casos.

Según el parte de cierre que emite el MINSAP en su portal web oficial, en el día de ayer se confirmaron 431 casos positivos al Covid-19 en la isla, cifra que acumula un total de 2 mil 802 casos activos de la enfermedad en Cuba. De ellos, se acumulan 61 lactantes entre el 10 de enero y hoy, cifra que recoge a 11 pacientes menores de 30 días de nacidos.