Daddy Yankee sorprende tocando el piano junto a Marc Anthony en los Premios Lo Nuestro 2021

La 33ª ceremonia de los Premios Lo Nuestro estuvo llena de sorpresas y actuaciones estelares por parte de los artistas invitados que se subieron al escenario para ofrecer un gran espectáculo. Una de las presentaciones más esperadas de la noche era la de Daddy Yankee y Marc Anthony, quienes interpretaron por primera vez sobre un escenario su canción De Vuelta Pa La Vuelta.

El Big Boss comenzó la esperada actuación tocando el piano y cantando los primeros versos de la canción, sorprendiendo así al público con sus habilidades con el instrumento. Poco después apareció el Salsero de Oro en otro lado del escenario para que rápidamente se uniese a él el reguetonero.

A partir de ahí, ambos crearon magia sobre el escenario ofreciendo una actuación para la historia del premios. Al fin y al cabo no en todas las ediciones podemos ver una unión de dos grandes de la música latina como lo son Daddy Yankee y Marc Anthony. Ya lo dicen ellos en su canción: ¡un dúo para la historia!

Como era de esperar, la actuación se ganó el aplauso unánime del público y los espectadores que siguieron la gala desde sus hogares.

Aunque sin duda lo que más llamó la atención de su actuación fue Daddy Yankee tocando el piano, un momento que se convirtió en uno de los más comentados de la noche de este jueves 18 de febrero.

"Ver a Daddy Yankee en un piano ha hecho mi noche", "Daddy Yankee al inicio tocando el piano y cantando! Bye puedo morir en paz", "Ok, ¿¿desde cuando Daddy Yankee toca el piano?? Haha love it", "Daddy Yankee en el piano, cantando salsa, junto a Marc Anthony .. Eso", "Me encantó tanto cuando Daddy Yankee empezó a tocar el piano en la presentación" o "Pero Daddy Yankee además de estar más joven toca piano también", son solo algunos de los cientos de comentarios que se leen en las redes sociales sobre este momentazo.

¿Y a ti? ¿Qué te pareció la actuación de Daddy Yankee y Marc Anthony?

