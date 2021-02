Silvio Rodríguez comparte criterio que dice que "Patria y Vida" es una canción mediocre y oportunista

El cantautor cubano Silvio Rodríguez compartió un comentario que afirma que la polémica canción "Patria y Vida", de Gente de Zona, Descemer Bueno, Yotuel, El Funky y Maykel Osorbo, es "mediocre" y oportunista".

En su blog Segunda Cita, Silvio compartió una opinión del perfil de Facebook de Carlos Bernal Medina, donde afirma que "Patria y Vida" es una alusión mediocre y oportunista al sacrificio y la bondad del pueblo cubano, su historia, sus derechos".

También dice el comentario que la canción es "una réplica cobarde que especula con la necesidad que tenemos todos los cubanos de construir esa patria por todos y para todos. Qué distinto diría Martí: Cuba y la Noche. No se puede vivir en paz mientras la patria es mancillada", sostuvo.

Captura del bol Segunda Cita

Silvio además compartió en su blog un comentario del blog de Harold Cárdenas, editor de La Joven Cuba, donde dice que el video de "Patria y Vida "tendría otro sabor si no viniera de la mano del trumpismo cubanoamericano, que en un proceso público obligó a GDZ y Descemer a hacer concesiones y ahora enmendar su pasado".

"Casi todos estos artistas están en posiciones de privilegio y todos saben que la canción es segura, hay un mercado para el arte anticomunista. Quisiera saber más de lo que no se menciona, cuál es su alternativa a la realidad que están criticando. Este ejercicio de optimismo de artistas (devenidos ahora en activistas) no parece aspirar a saldar las deudas democráticas de la nación sino un ajuste de cuentas más en la historia nacional", añade Cárdenas.

Por último, el comentario citado por Silvio dice que "la promoción de la democracia pasa por garantizar los derechos políticos de todos en un proceso de reconciliación nacional, no viene de la mano de plataformas digitales e influencers que hacen concesiones o se identifican con un movimiento político que no sabe respetar la democracia ni siquiera en Estados Unidos. Seguiré escuchando a GDZ, Orishas y Descemer, en las canciones que no eran un mea culpa ante el mercado".

Captura del bol Segunda Cita

El pasado año, Silvio Rodríguez se vio en medio de una polémica tras el uso de su canción Ojalá por el grupo Orishas, al cual pertenecía Yotuel.

El cantautor cubano afirmó que no autorizó el uso de su conocido tema: ""¿Qué me parece esta vulneración flagrante de mis derechos como autor de Ojalá, cosa notoria desde hace 50 años? Me parece un lamentable acto de parasitismo", dijo.

Tras la controversia, "Ojalá pase" fue retirada de todas las plataformas.