Silvio Rodríguez denuncia pérdida de dignidad nacional tras lujosa fiesta del Festival del Habano en el Capitolio

El cantautor cubano Silvio Rodríguez ha vuelto a generar un intenso debate en la opinión pública cubana con sus recientes declaraciones sobre la situación del país.

En una entrada publicada el 2 de marzo de 2025 en su blog Segunda Cita, Rodríguez expresó su preocupación por la pérdida de la "dignidad nacional" en Cuba, señalando una serie de hechos que, según él, evidencian la decadencia de los valores que en otro tiempo marcaron la identidad de la isla.

Sus reflexiones surgen en un contexto marcado por la celebración del XXV Festival del Habano, evento de lujo que atrajo a más de 1,300 participantes de 70 países y que culminó con una "Noche Intermedia" en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio de La Habana, sede del parlamento cubano.

La fastuosa cena ha sido objeto de críticas en redes sociales y por parte de figuras incluso cercanas al oficialismo, debido al contraste con la aguda crisis económica que vive la mayoría de los cubanos.

Rodríguez no mencionó directamente el evento en su blog, pero sus palabras fueron interpretadas como una crítica velada a la ostentación de un sector privilegiado en medio de la escasez generalizada.

"Distintas señales sugieren que está ocurriendo una especie de desaparición paulatina del sentido de dignidad nacional. Lo siento en hechos ciudadanos del día a día. Lo siento en la carnavalización de la estatua de la nación y la tumba del mambí desconocido (...) ¿A dónde hemos llegado para que puedan pasar estas cosas, para que se trivialice lo sagrado, para que se le falte el respeto a la memoria de un ser humano, a su familia, a las personas que le aman?", escribió el músico.

Un desencanto evidente

El mensaje del trovador, otrora una de las voces más emblemáticas del movimiento musical que acompañó a la llamada "Revolución Cubana", refleja un desencanto creciente con el rumbo que ha tomado el país en los últimos años.

En sus palabras, no solo se percibe una crítica a la falta de valores en la sociedad y la dirigencia cubana, sino también una preocupación por la influencia de factores externos que podrían agravar la situación.

"Un imperio en decadencia puede revolucionar el mundo. Es más que evidente. Claro que hay revoluciones progresistas y revoluciones retrógradas. El alcance de esta nueva revuelta mundial lo estamos empezando a ver y a padecer, quién sabe hasta cuándo. El efecto que pudiera hacernos en Cuba no es esperanzador", reflexionó el cantautor.

El distanciamiento de Silvio Rodríguez del discurso oficialista no es un hecho aislado. En los últimos años, sus declaraciones públicas han mostrado una postura crítica que contrasta con su apoyo incondicional al gobierno cubano en décadas anteriores.

En 2021, tras las protestas del 11 de julio, Rodríguez reconoció la legitimidad del descontento popular y llegó a reunirse con algunos de los manifestantes detenidos, gesto que le valió elogios y críticas a partes iguales.

Su insistencia en la necesidad de un diálogo nacional y en el reconocimiento de los errores internos del país ha ido en aumento. En 2022, en una entrevista con un medio extranjero, afirmó que "no todo lo malo que pasa en Cuba se puede achacar al embargo", una afirmación que se alejaba del discurso oficial del gobierno de la isla.

Un país en crisis y una élite que festeja

El escándalo en torno al Festival del Habano ha reavivado el debate sobre la desigualdad creciente en Cuba. Mientras en el Capitolio se celebraba una cena de gala con la participación de personalidades internacionales y empresarios, en las calles la población enfrenta la escasez de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.

El evento también incluyó una subasta de humidores de lujo en la que se recaudaron 17,940,000 euros supuestamente destinados al sistema de salud pública. Sin embargo, muchos cubanos cuestionan la pertinencia de estas celebraciones cuando el acceso a los servicios médicos se ha deteriorado y los hospitales carecen de insumos básicos.

Silvio Rodríguez, sin nombrar directamente el Festival del Habano, dejó clara su postura sobre el deterioro de la moral en el país. "Entiendo que no seamos como quisimos ser; entiendo que falta mucho todavía. Pero no puedo entender el irrespeto y la falta de calidad humana. Ojalá las cubanas y cubanos de vergüenza no permitamos la indignidad y la destrucción de esta Patria que ha costado tanto construir y defender", afirmó.

Sus palabras resuenan en un momento de particular sensibilidad social en Cuba, donde la desesperanza y el malestar parecen crecer en proporción al distanciamiento entre la dirigencia política y la realidad cotidiana de la mayoría de los ciudadanos. El desencanto de Rodríguez es, para muchos, el símbolo de una crisis más profunda: la de una Revolución que, según algunos de sus propios exponentes, ha perdido su esencia.