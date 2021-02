La senadora colombiana María Fernanda Cabal exige ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba

La politóloga colombiana María Fernanda Cabal, senadora de la República de Colombia por el partido de Centro Democrático, señaló al régimen cubano como el principal promotor de la violencia en la región y manifestó que el gobierno de su país debería cesar sus relaciones diplomáticas con la isla.

“Seguiremos en pie de lucha contra la influencia del castrismo en nuestro país y exigiremos que se llegue más allá de lo que este gobierno ha llegado, demandando la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba”, afirmó la senadora Cabal en declaraciones a Martí Noticias.

Cabal insistió en recordar que Cuba da refugio a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a los que la fiscalía de su país acusa de organizar y perpetrar el atentado terrorista con un coche bomba contra la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, el 17 de enero de 2019, que dejó un saldo de 22 muertos y 60 heridos.

En conversación con el periodista Pedro Corzo, Cabal recordó un episodio sucedido en 1948, grabado en la memoria de la nación, en el que participó el joven Fidel Castro. El llamado Bogotazo, un sabotaje organizado contra IX Conferencia Panamericana que desencadenó la violencia en el país tras el asesinato del político Jorge Eliecer Gaitán, tuvo en el entonces estudiante cubano de Derecho uno de los principales promotores.

Más allá del refugio a los guerrilleros de ELN, Colombia recrimina a las autoridades cubanas el entrenamiento a los terroristas del M-19 que masacraron a los magistrados en el asalto al Palacio de Justicia en 1980 y la protección que han encontrado en la isla los terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que han tenido en Cuba su santuario.

En ese sentido, el diario El Tiempo reportó que la Cancillería de Colombia emitió un nuevo y fuerte pronunciamiento en torno a la alerta que Cuba hizo hace una semana sobre un presunto atentado del ELN en Bogotá. En el mismo, se le recuerda a La Habana la solicitud de extradición de los cabecillas de esa guerrilla que permanecen en Cuba y, ante la cual, las autoridades cubanas no se muestran inclinadas a cooperar, aduciendo los protocolos firmados para estos asuntos en los acuerdos de paz.

El comunicado de la Cancillería de Colombia señala que "Colombia no desconoce el gesto del Gobierno de Cuba" al suministrar una alerta al Gobierno de Colombia frente a un potencial atentado terrorista en Bogotá, pero advierte que, dado que la alerta recibida no contiene información específica.

"Colombia ha solicitado a las autoridades cubanas compartir la información con la que cuenten, sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar del potencial atentado, las fuentes y el alcance de dicha advertencia, y cualquier otro dato relativo a la amenaza terrorista del ELN", amplía el comunicado de la diplomacia colombiana, dando a entender que la información facilitada por Cuba no satisface los puntos acordados entre ambos países en materia de asistencia jurídica mutua.

El Convenio sobre asistencia jurídica mutua en materia penal suscrito entre ambos países en 1998 es el que avala la petición de la Cancillería de información adicional por su contraparte cubana.

No obstante, el Art. III del Convenio especifica las “Limitaciones en el uso del presente acuerdo” y señala que lo pactado no se aplicará en el caso de: a) La detención de personas a fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de extradición; b) La transferencia o traslado de personas condenadas con el objeto de que cumplan sentencia penal; y c) La asistencia a particulares o a terceros Estados.