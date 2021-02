Abuso policial en Cuba: Arrestan violentamente a dos menores de edad por usar mal el nasobuco

Agentes de la Policía en Cuba arrestaron violentamente a tres personas en la calle Aguacate y Muralla, en la Habana Vieja, y de ellos al menos dos son menores de edad. Según el sitio de noticias ADN, los jóvenes fueron detenidos por uso incorrecto del nasobuco.

En el material se puede ver la fuerza desproporcionada que se utilizó para detener a los civiles, dos de ellos con edades entre 15 y 16 años.

Los tres detenidos fueron puestos contra la pared para ser esposados mientras los transeúntes se quedaban mirando la escena.

Tras el incremento de casos positivos de coronavirus en Cuba, que ha llegado a reportar hasta mil casos en un solo día, el gobierno decidió aprobar el Decreto 31/2021, donde se autoriza a multar con 2000 pesos a las personas naturales que incumplan con algunas de las medidas adoptadas.

Aunque las principales denuncias de los ciudadanos están relacionados con la injusticia que puede suponer una multa de esa magnitud, no faltan algunos testimonios que hablan de abuso policial por supuestos delitos de desacato.

La ciudadana cubanoamericana Amanda Conde denunció que la policía la agredió físicamente, y que intentan fabricarle un caso por supuesto “desacato”.

"Fui esposada con las conocidas esposas SHAKIRAS (que son las esposas que se le ponen a los presos de máxima seguridad) alegando que yo no estaba cooperando y que estaba agresiva por reclamar mis derechos y no firmar un documento que decía que había agredido a la oficial que me golpeó hasta causarme sangramiento interno por los pasados 7 días y hematomas en miembros", contó Conde.

En La Habana, donde se concentra la mayor cantidad de casos positivos, se han llegado a imponer hasta 700 multas en un solo día. El uso incorrecto del nasobuco y la ausencia de distanciamiento físico en las colas son las principales indisciplinas que ha sancionado el cuerpo de inspectores de la capital.