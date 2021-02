Carlos Otero pide oración por Chocolate: "No es momento de juzgar"

El presentador cubano Carlos Otero pidió a sus amigos y seguidores unirse en oración por la salud del reguetonero Chocolate MC, que sufrió un grave accidente en el sur de Florida este domingo y tiene serias lesiones en la columna.

Otero también señaló que es el momento de unirse por la vida de otro ser humano, y no de juzgar o criticar.

"Pido a mis amigos en las redes sociales unirnos en oración por Chocolate Mc, quien se encuentra hospitalizado tras sufrir un aparatoso accidente en Tampa. Según reportes sufre graves daños en la columna vertebral nivel 7 (hemorragia) y cervical. No es momento de juzgar, sino de orar por el ser humano. Gracias a todos", escribió el presentador en sus redes sociales.

Muchos de los seguidores de Carlos Otero reaccionaron a su llamado: "Es un ser humano caballero, no somos nadie para juzgar, dios lo proteja y lo levante de esa cama", "Eso mismo escribí yo, es increíble en las redes como no tienen compasión con un ser humano", "Que se recupere pronto. Fuerza, energía positiva y que el equipo médico encuentre sabiduría", "No soy su admiradora pero es un ser humano y desde el momento que me enteré de su accidente le pido a dios que cuide mucho de él", "No es hora de criticar ni desearle el mal a nadie sino de poner el pensamiento Positivo para que la Salud de un ser humano no corra peligro".

Chocolate chocó su auto contra un edificio la mañana del domingo, cuando iba de camino al hotel donde estaba hospedado en la ciudad de Tampa. El Rey de los Reparteros tiene una seria lesión en la cervical y una hemorragia en la columna vertebral , que necesita cirugía.

La familia, amigos, colegas y seguidores del artista están angustiados con la noticia y pendientes de la salud del Rey. Sin embargo, algunos de sus detractores han aprovechado para criticarlo o cuestionarlo por grabar en directo mientras ingresaba al hospital.

"Yo no sé por qué razones él hizo el live, tal vez quería integrar a su público, pero esto no es juego ni estrategia ni nada de lo que están diciendo. Él sí está mal (...) Yosvani no está bien, Yosvani está en una situación grave y les pido a mis colegas del género que este sea el momento de unirnos. Aunque tengan sus diferencias, este es el momento de apoyar", dijo el reguetonero Mucho Mosty, que se encuentra con Chocolate en Tampa.