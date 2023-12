La cariñosa felicitación de Carlos Otero a su hijo menor por su 24 cumpleaños

El presentador Carlos Otero está de celebración y no precisamente por sumar un nuevo logro a su carrera profesional, más bien porque uno de sus hijos está de cumpleaños.

Julio César Otero, el hijo menor del artista cubano, está de celebración por su nueva vuelta al sol y en su honor su padre ha querido enviarle una calurosa felicitación poniendo de testigo a todos sus seguidores de las redes sociales.

Junto a una fotografía del joven, el presentador escribió: "Este muchachón es mi hijo más pequeño y hoy está de cumpleaños ¡Felicidades J.C en tus 24!".

Los mensajes de felicitaciones para el homenajeado por parte de amigos y seguidores de Carlos Otero no tardaron en aparecer tanto en el post de Instagram como en el de Facebook.

"Feliz cumpleaños muchachón", "Muchas felicidades en tu día", "Que las bendiciones y la buena suerte nunca te falten", "Muchas cosas buenas para tu hijo en su día" o "Muchas felicidades para tu niño", son algunos de los comentarios que le han llegado al joven por su 24 cumpleaños.

Julio César Otero es el menor de los tres hijos de Carlos Otero y llegó a Estados Unidos con 8 años de edad, a través de la frontera, junto a su madre, el presentador y su hermano Alejandro.

Estudió Actuación en la New World School of the Arts y comenzó a adentrarse poco a poco dentro del mundo de la interpretación. Tal es así que logró firmar un contrato con la cadena Telemundo para ser actor de telenovelas a los 18 años.

Además ganó el Premio como Mejor Actor Infantil en los Premios Teatro 2017 e hizo varias apariciones en el programa TN3 de la cadena América TeVé, donde compartió plató con su padre y la presentadora venezolana Mónica Pasqualotto.

En 2021, Carlos Otero compartió con orgullo el nuevo proyecto cinematográfico de Julio César, que tendría lugar nada más y nada menos en Hollywood.