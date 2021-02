La emotiva felicitación de Camila Arteche a su mamá por el cumpelaños: Tú eres la verdadera Novia de Superman

La actriz cubana Camila Arteche publicó este domingo en redes sociales un emotivo mensaje de felicitación a su madre por su cumpleaños, donde comienza expresando que todo lo que es hoy se lo debe a ella.

“Me enseñaste a amar, a vivir. Me enseñaste a enfocarme y crear posibilidades cuando no tenías ni 5 centavos para coger la guagua y así todo me llevabas a mis clases de teatro desde que tenía 6 años”, dijo.

“No recuerdo que me hayas puesto un pero o me hayas dicho un no cuando de mis sueños y locuras se trata. Me mostraste el perdón, me enseñaste que las personas hacen siempre lo mejor que pueden de acuerdo a su nivel de consciencia, y que perdonar es una muestra de amor propio. Me has permitido volar alto, siempre, aunque te duela”, expuso.

Arteche contó que, a través de su madre, conoció al grupo Habana Abierta. “(…) Tú eres la verdadera Novia de Superman”, dijo, en referencia a una de las canciones de la popular agrupación cubana.

“Tú eres la reina, mi negra. ¡Qué Yemayá te proteja! Orgullosa de ti y de que nos hayamos elegido en esta vida. Feliz cumpleaños, mamá”, concluyó la artista, que actualmente reside en Estados Unidos.

Las palabras acompañan un vídeo compuesto por varias fotografías en que madre e hija figuran juntas e individualmente con distintos paisajes de fondo.

En enero, Arteche también envió felicitaciones a su abuela por el cumpleaños 88. En varias ocasiones, la joven ha expresado su amor por la familia en general y la relación que mantiene con su abuela.

“Toda una vida, las anteriores y las que me quedan estaría contigo, traspasando los límites del espacio y el tiempo, como diría un gran amigo. Te amo mucho mi viejita...”, comentó entonces.

Desde sus redes sociales, la actriz suele enviar mensajes a sus seguidores para dar lecciones de vida y amor propio. En otras ocasiones, ha sido una voz activa contra el acoso callejero, llegando a formar parte de campañas en la isla para llamar a la conciencia de las personas sobre ese fenómeno.

En Instagram, la cuenta de Camila Arteche acumula más de 306 000 seguidores que frecuentemente destacan su belleza física y el valor de sus palabras.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.