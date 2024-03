Haydée Milanés: "Mi padre tuvo muchas guerras dentro de Cuba"

La cantante Haydée Milanés, hija del mítico trovador Pablo Milanés, reveló que su padre sufrió por la angustia del pueblo cubano, y también que poco a poco se fue decepcionando del gobierno de quien, aseguró, él recibió amenazas.

“Muchos años en esa guerra dentro de Cuba, mucha gente no conoce eso y es la realidad”, admitió la cantante en entrevista concedida al programa “El que ríe último...?”, del canal UniVistaTv.

Según la joven Milanés, su padre “nunca se encargó de dar a conocer esas cosas que yo pienso que fue un error porque deben quedar para la historia y que la gente lo sepa”.

La cantante contó que las decepciones que sufrió Pablo fueron constantes y que también recibió amenazas, y “son cosas que hay que ir develando poco a poco”, agregó.

Además, abogó por justicia para su padre porque “en un momento apoyó ese proceso y que de pronto lo criticó y yo pienso que eso tiene un valor”.

Haydée aseguró que su padre apoyó la Revolución en un inicio, formó parte de este movimiento y estuvo muy identificado, pero sufrió las decepciones con promesas que no se cumplieron.

Y ese desencanto del régimen en la isla lo terminó matando, afirmó la cantautora en entrevista concedida al periodista Ernesto Morales.

La intérprete de Corazón de libélula en numerosas ocasiones ha arremetido contra las represiones e injusticias del régimen cubano.

Recientemente Milanés explotó contra el régimen cubano, al que acusó de haber sumido al país en un desastre y de no mostrar ninguna disposición para cambiar las cosas.

Sobre las recientes protestas en Cuba, la joven intérprete aseguró al canal UniVistaTv que es importante apoyar a las personas que están ahora mismo atreviéndose a salir a las calles.

“Yo no los incito a que salgan, es que no es necesario, ellos ya están saliendo, la gente ya está en la calle, eso no se puede negar, porque tiene una situación demasiado desesperada, de desesperanza, decepción, tristeza y de hambre”, agregó Milanés.

“Nosotros (ella y el entrevistador, el actor Mijail Mulkay) que hemos salido también somos víctimas de todo eso”, sentenció la cantautora.

Haydée Milanés Álvarez es una cantante cubana, compositora, arreglista y productora musical hija del afamado cantautor cubano Pablo Milanés. Nació el 28 de septiembre de 1980 en Ciudad de La Habana, Cuba.

Pertenece al grupo de artistas e intelectuales cubanos que apoyan un cambio en Cuba que termine con la censura, la represión y el maltrato que el gobierno da los activistas que realizan la oposición pacífica.

La cantante ha mostrado públicamente su indignación con las autoridades luego de sucesos que involucren protestas pacíficas y la violenta represión del régimen.

"El cubano está pidiendo un cambio. El cubano tiene derecho a expresarse pacíficamente y a protestar y a manifestarse", aseguró la artista luego de las protestas del 17 de marzo.