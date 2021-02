China pide nuevo inicio en relaciones con EE.UU. bajo el Gobierno de Biden

PEKÍN, 22 feb (Reuters) - China pidió el lunes al Gobierno del presidente Joe Biden que trabaje con Pekín para deshacer el daño infligido a las relaciones bilaterales durante el mandato de Donald Trump y que se reabran los canales de cooperación y diálogo.

El consejero de Estado y ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, dijo en un foro que las acciones del Gobierno de Trump para reprimir y contener a China infligieron un daño inconmensurable a las relaciones bilaterales.

El funcionario instó a Washington a trabajar con Pekín para restablecer los mecanismos de diálogo, tal y como subrayó el presidente chino, Xi Jinping, durante una reciente conversación con Biden.

"En los últimos años, Estados Unidos básicamente cortó el diálogo bilateral a todos los niveles", dijo Wang en declaraciones preparadas. "Estamos dispuestos a mantener una comunicación sincera con Estados Unidos y a entablar diálogos destinados a resolver problemas".

Los comentarios se producen en momentos en que la relación bilateral está en su punto más bajo en décadas.

Washington y Pekín se han enfrentado en múltiples frentes, como el comercio, las acusaciones de delitos contra los derechos humanos de las minorías musulmanas uigures en la región de Xinjiang y los reclamos territoriales de Pekín en el Mar de China Meridional.

Sin embargo, el Gobierno de Biden ha señalado que mantendrá la presión sobre Pekín, con comentarios y acciones que incluyen el respaldo a la determinación del gobierno de Trump de que China ha cometido un genocidio en Xinjiang.

Wang también pidió a Estados Unidos que elimine aranceles sobre los productos chinos y que abandone lo que calificó como una supresión irracional del sector tecnológico chino.

Asimismo, instó a Washington a respetar los intereses fundamentales de China, a dejar de interferir en los asuntos internos y a dejar de conspirar con las fuerzas separatistas.

(Reporting by Gabriel Crossley; writing by Se Young Lee; Editing by Christian Schmollinger)