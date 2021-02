No hay ambulancia en Cuba para una niña de 2 años que ingirió cloro

Un médico cubano de Las Tunas denunció que su sobrinita de dos años ingirió cloro accidentalmente y que su madre -hermana del galeno-, tuvo que llevarla por sus medios desde el municipio de Manatí, donde reside, hasta el territorio cabecera, porque no había ambulancia para trasladarlas.

Johan Pérez relató en su muro de Facebook que su hermana estuvo desde las 8:30 de la mañana en el hospital de Manatí con la niña esperando varias horas el traslado para Las Tunas para hacerle unos rayos X, "porque supongo que en Manatí está roto el equipo (algo común)", explicó el doctor.

"Ahora me llama que viene con la niña por sus medios porque ¡La única ambulancia que hay no tiene combustible! Ahhhhh... Pero que pare en el parque y grite: '¡Abajo la dictadura!' o '¡Fuera dictadores del poder!', para que vean cuántas patrullas aparecen. ¿Para eso si hay combustible? ¿Para la represión si aparece? ¡Hay más niños en esa espera ahora mismo!", expresó con indignación.

"¿También es culpa del bloqueo que el secretario del partido y el presidente del gobierno no se bajen de sus carros y los enfermos tengan que venir en guagua o camión particular? ¿Dónde están ahora los comunistas que tanto defienden la potencia médica? ¿Dónde están los arrastrados que apoyan esta dictadura? Quisiera que me justificara esta situación. ¡Cuba necesita un cambio! ¡Cuba duele! ¡Patria y vida para mi pueblo!", concluyó.

Horas antes de esta denuncia, Johan Pérez publicó otro post en el que criticó la falta de medicamentos e insumos que atraviesan los hospitales de la Isla.

En su muro de Facebook, el galeno detalló que los enfermos deben traer sus propias jeringuillas para poder inyectarse un medicamento en la vena, y que los médicos y enfermeras no tienen hilos para suturar heridas, ni esparadrapo, ni vénulas, y que usar los mismos guantes de goma una y otra vez, llenos de talco para que no se peguen en las manos.

"Creo que la próxima guardia llevaré un santero para que me ayude a aliviar algunos males", subrayó.

A comienzos de febrero la Seguridad del Estado citó a este médico, tras pedir ayuda en las redes sociales para un paciente que padecía una discapacidad y estaba atravesando muchas necesidades económicas.

El galeno fue cuestionado además por la directora de su policlínico por sus denuncias sobre la falta medicinas y la mala atención en general que reciben las personas con discapacidades y en condiciones precarias.

Según relató, lo acusaron "por haber subido a las redes sociales un video de un paciente postrado, un caso social crítico que estaba pasando por muchas necesidades, que varias veces se lo informé al trabajador social y a la dirección del policlínico y no hicieron nada; que los familiares a diario van a quejarse al consultorio. Entonces nos analizaron a nosotros por las quejas de los familiares en vez de ir a investigar".