Seguridad del Estado cita a médico cubano por pedir ayuda en las redes para un paciente necesitado

La Seguridad del Estado citó a un médico cubano que pidió ayuda en las redes sociales para un paciente que padece una discapacidad y además está pasando muchas necesidades económicas.

Yoan Pérez Leyva, del consultorio médico 38 de Las Tunas, fue cuestionado por la directora de su policlínico por sus denuncias sobre la falta de alimentos y medicamentos, y la mala atención en general que se les da a las personas con discapacidades y en condiciones precarias.

Según información enviada a la redacción de CiberCuba, la dirigente le descontó el 10 por ciento de su salario por faltar a una guardia, debido a que se había accidentado y tenía un brazo enyesado.

Pérez Leyva publicó un video en Facebook, en la cuenta del usuario 'La Cola de la Libertad', en el que relató que al llegar al policlínico, donde debía efectuarse una reunión para supuestamente analizar el tema de la guardia a la que estuvo ausente, se encontraban allí también un policía y un agente de la Seguridad del Estado.

"La directora del policlínico Marta Vergara y la vicedirectora Ismarys se prestaron para esta encerrona", dijo.

"Cuando llegué allí me estaban acusando por haber subido a las redes sociales un video de un paciente postrado, un caso social crítico que estaba pasando por muchas necesidades, que varias veces se lo informé al trabajador social y a la dirección del policlínico y no hicieron nada; que los familiares a diario van a quejarse al consultorio. Entonces nos analizaron a nosotros por las quejas de los familiares en vez de ir a investigar", denunció.

El galeno precisó que lo citaron para el día siguiente a las 11:00 de la mañana en el departamento de Instrucción provincial, donde lo recibirá la instructora Celia.

"Estén atentos porque a las 11:00 de la mañana me van a recoger allí y no sé a qué hora me van a soltar. No sé lo que van a a hacer conmigo, en contra de mi voluntad, violando mis derechos como ciudadano, mis derechos como médico, porque lo que hice no está prohibido. Al contrario, es nuestro sentido como médico ayudar a los que lo necesitan, algo de lo que ellos carecen", recalcó.