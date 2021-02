Cancio en Las Mañanas: "El derribo de avionetas de Hermanos al Rescate es un mapa que falta por completar"

Wilfredo Cancio Isla, profesor de varias generaciones de periodistas en Universidad de La Habana y miembro del Consejo Editorial de CiberCuba, estuvo ayer en el programa Las Mañanas, donde impartió una clase magistral de Historia en el 25 aniversario del derribo de los aviones de la organización Hermanos al Rescate.

"El derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate es un mapa que falta por completar", dijo el también doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna (España), en alusión a que aún se desconocen, por ejemplo, los nombres de cuatro de cinco generales que Fidel y Raúl Castro autorizaron a dar la orden de disparar.

Es el propio Raúl Castro quien especifica que esa potestad la tenían cinco generales cubanos desde el 13 de enero de 1996, como publicó Cancio en 2006, cuando se cumplían 15 años del derribo de las avionetas y cuyo audio acompaña a esta información.

Cancio hizo un recorrido por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, cuando dos MIG29 de la Fuerza Aérea cubana derribaron sin advertencias previas dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. En el acto fallecieron los cubanos Carlos Costa (29 años); Pablo Morales (29), Mario de la Peña (24) y Armando Alejandre Jr. (45).

"Fue de mis primeros días en el exilio y recuerdo ese día de una manera muy particular. No fui un afectado directo. Fui una persona que se sensibilizó con ese caso. Fue un día muy triste para Miami. Fue un día de mucho dolor, de mucha impotencia. Yo me pongo en la piel de las familias que perdieron sus hijos. Me pongo en la piel de la familia de De la Peña, un muchacho de 24 años, que tenía ilusiones, un futuro tremendo, ya había sido fichado por American Airlines. Carlos Costa estaba trabajando en el aeropuerto de Miami; era asesor, también tenía aspiraciones; Pablito Morales tenía a su madre en Cuba y estaba luchando aquí para mandar, todo lo que hacemos el puente cubano, para ayudar a los familiares en Cuba; Armando Alejandre Jr. era de una ilustre familia del exilio histórico, que había llegado aquí en los 60, tras la toma de poder de Fidel Castro. Era un hombre que trabajaba en el condado de Miami Dade. Todos estaban unidos por el amor a Cuba, por el compromiso con sus compatriotas que estaban en la isla, por la solidaridad, por las labores de altruismo, que fue lo que hizo al Organización Hermanos al Rescate", señaló Cancio.

También explicó el marco histórico en el que se creó en 1991 la organización Hermanos al Rescate, que consiguió auxiliar a unos 5.000 cubanos hasta que en 1994, con la firma de los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos, dejó de tener sentido esta labor humanitaria porque los balseros empezaron a ser devueltos a la Isla.

Asimismo, Cancio detalló la relación que existe entre el derribo de las avionetas, la Red Avispa y la espía Ana Belén Montes y cómo el asesinato de los cuatro voluntarios de Hermanos al Rescate sirvió de detonante en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. A partir de ahí, explicó, el FBI se tomó en serio la desarticulación de la Red Avispa, la mayor red de espías cubanos en EE.UU.

También, a raíz del derribo de las avionetas, considerado como una ejecución extrajudicial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Clinton accedió a firmar la Ley Helms-Burton, que reforzó el embargo a Cuba y cuyo título III activó la Administración Trump, permitiendo que empresas y particulares estadounidenses puedan presentar demandas en tribunales federales de EE.UU. por las propiedades confiscadas en la Isla desde 1959. De momento, el presidente Biden no ha decidido si suspende ese título.

La demanda por el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate se registró en un tribunal de Miami en 2003 contra el general Rubén Martínez Puente, que dio la orden de derribar los aviones y los coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez, que fueron quienes dispararon los cohetes. La causa está congelada.

Si quieres ver el programa completo, pincha aquí.