Animalista cubana Beatriz Batista denuncia amenazas de supuestos afectados por Ley de Protección Animal

La defensora de los animales Beatriz Batista, una de los activistas cubanas que el pasado 19 de febrero se plantaron frente al Ministerio de la Agricultura en La Habana para exigir la aprobación del decreto ley de Bienestar Animal, ha denunciado en su cuenta de Facebook las amenazas que le ha hecho un supuesto criador de gallos de lidia, que dice sentirse afectado por la posible aprobación de la próxima ley.

Una captura de pantalla hecha por Batista muestra el mensaje de un individuo que firma como "Ramón Jiménez", y que le escribe:

"Bety, sólo te voy a decir algo: ojalá y tu lucha por la aprobación de la ley no acabe con mi negocio de los gallos porque te juro que por cada peso que pierda me voy a encargar de sacártelo".

IMPORTANTE ESTOY RECIBIENDO AMENAZAS. MUCHO CUIDADO CON ESTE PERFIL Y MUCHO CUIDADO LOS ANIMALISTAS QUE SON... Publicada por Beatriz Batista en Jueves, 25 de febrero de 2021

La activista pidió a sus seguidores que la ayudaron a denunciarlo por acoso, pero el perfil, evidentemente falso, fue desactivado.

Horas después, la animalista volvió a recibir amenazas, esta vez acusándola de ser agente de la Seguridad del Estado (una táctica habitual utilizada en las redes sociales por los perfiles de la propia policía política).

CONTINÚAN AMENÁZANDOME. ESTE HOMBRE OBTUVO MI NÚMERO DE TELÉFONO O YA LO TENÍA. CABE DESTACAR... Beatriz Batista en Jueves, 25 de febrero de 2021

Beatriz recibió también numerosos comentarios de solidaridad de sus amigos, algunos de los cuales dijeron conocer situaciones similares:

"No voy a perder mi tiempo buscando quién es, lo que te puedo asegurar Beatriz que de donde soy en Cienfuegos el que se atreva a meterse con las peleas de gallos lo linchan. Una cosa es en las redes y otra muy distinta es cara a cara enfrentarlos y tratar de convencerlos. Hay generaciones enteras dedicadas a eso. Ya varios amigos de la infancia me han bloqueado o me dicen flojo por el simple hecho de criticar alguna de sus publicaciones con gallos de pelea. Beatriz no te intimides tu causa es justa, pero no te confíes, son personas violentas que pelean en vallas ilegales, pasionales y de bajo nivel cultural. Saludos cuídate", dijo uno de los comentaristas.

Sin embargo, no sería la primera vez que la Seguridad del Estado se hace pasar por supuestos involucrados en negocios ilegales para amenazar a animalistas e intimidarlos para que no hagan manifestaciones públicas.

De hecho, la semana pasada Batista ya denunció que dos de las personas que participaron en la protesta, Verónica Vega y Yasser Castellanos, tenían frente a su casa una patrulla que no los dejaba salir a la calle.

También se refirió a numerosos perfiles falsos que "han lanzado una campaña sucia y de descrédito hacia miembros de la comunidad animalista, particularmente al Protector Protector Freddie Filo, Leidy Laura Hernández y su esposo Omar Mena, y a mí", dijo la joven.

El rapero cubano y animalista Omar Mena también denunció haber sufrido el acoso de las autoridades en la isla, incluidas amenazas de muerte que también iban dirigidas a su esposa.

“No nos amargarán los días ni nos doblegarán, así amanecemos, cualquier cosa que nos suceda responsabilizo a la Seguridad del estado cubana, gente baja y sin escrúpulos”, dijo en Facebook, donde compartió una captura del mensaje que había recibido.

“Cuba y la vida te la vamos a quitar, ni se te ocurra llegar aquí sino te vamos a degollar junto a la p*** de tu esposa, chivatón”, dice el texto que enviaron presuntamente desde un número con código de Canadá.

Entre los comentarios, algunos usuarios señalaron que podría tratarse de una artimaña de la Seguridad del Estado para hacer creer que se trata de un usuario desde fuera de Cuba.

Es lo mismo que ha vuelto a suceder en esta ocasión.

Las autoridades cubanas aseguraron a los animalistas cubanos que el Decreto-Ley se aprobaría antes de que acabase el mes de febrero.