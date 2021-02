Cubano en España impresiona a Willy Chirino bailando su éxito "La Jinetera"

Willy Chirino ha caído rendido ante la sabrosura y los movimientos de un joven cubano que ha subido a su canal de YouTube un vídeo en el que aparece bailando en una playa de Cádiz (España) al ritmo del gran éxito musical del salsero cubano, La Jinetera.

El reconocido cantante y compositor cubano se hizo eco de la coreografía del bailarín y compartió el vídeo en su perfil de Facebook. "Esto apareció hoy en YouTube. No dice quién baila ni dónde es. Gracias Sonylus por bailar mi música", expresó el artista junto al post.

El protagonista del vídeo se trata de un bailarín cubano natural de La Habana que actualmente reside en la ciudad de Cádiz y que se hace llamar en las redes sociales Sunel Sonylus, como bien indica el nombre de su canal.

El joven es un gran amante de las canciones de Willy Chirino y en especial de La Jinetera. Según comentó el propio bailarín en un escrito que añadió a la publicación del vídeo en YouTube, bailó y gozó con el sencillo durante su vida en la capital.

"Jinetera, jinetero, fue un termino que se utilizó mucho a partir de los 90 en Cuba. Nombrando a una parte de la población, por su actividad, no siendo precisamente el de cabalgar un caballo. Nuestro gran Willy Chirino, nos regaló tan linda canción que a pesar de estar censurada en la isla, se bailó y cantó en toda La Habana. Y no hablo del resto de provincias, porque no me consta. Me gustaría que mis paisanos de Cuba me dijeran si sonó en su zona, su barrio, su municipio. En La Habana sí y mucho. Gracias Willy Chirino por la música. Baila siempre. Con solo, lluvia, niebla, nieve viento y hasta etc...", escribió el bailarín.

La Jinetera, por su parte, es uno de los sencillos más famosos del cantante cubano que forman parte de su extenso repertorio.

La canción está incluida dentro del álbum de Willy Chirino titulado Asere que salió al mercado musical en el año 1995 y que incluye además otros conocidos temas como Tu cumpleaños, Háblame de Jatibonico o La última canción.

