Sacerdote cubano Alberto Reyes: El pueblo lleva tiempo dando signos de no querer continuidad

El sacerdote cubano Alberto Reyes, en un mensaje dirigido a quienes tienen el poder político en Cuba, aseguró que el pueblo hace años da signos de querer un cambio.

"A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta isla, ¿no ven a este pueblo clamar por un cambio? ¿No van ustedes a tener el coraje y la inteligencia de iniciar esos cambios, de modo que pueda lograrse una transición pacífica y podamos todos al final llegar a un acuerdo desde la paz? Porque la realidad se impone, y este pueblo lleva mucho tiempo dando signos de que no quiere una continuidad, aunque se insista en ello una y otra vez", señaló el sacerdote cubano.

Alberto Reyes comentó que la revolución fue un sueño hermoso para muchos cubanos, pero ese sueño no trajo "ni el pan ni la dignidad".

En este sentido señaló que es de sabios cambiar cuando la realidad social exige respuestas diferentes y que lo más sensato en Cuba es que esos cambios lleguen desde las estructuras de poder, porque en su criterio, "cuando los ríos se desbordan, sólo dejan a su paso destrucción y muerte".

"A ustedes, que responden a los órganos de poder y, de hecho, los sostienen: ejército, funcionarios, ministros…, a ustedes que no pueden no ver la realidad, a ustedes que tienen oídos para escuchar a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a ustedes que tienen también una conciencia y una responsabilidad. ¿Es que no ven? ¿Es que no escuchan? ¿Es que no comprenden que no podemos seguir así, y que en un país a la deriva nadie está a salvo, ni ustedes ni sus hijos? ¿Es que no ven que ya nadie confía en que estamos en “el camino correcto”, ni que lograremos construir una sociedad feliz y próspera? ¿Lo creen ustedes?", cuestionó el párroco a los representantes de los órganos del poder del Estado.

En su texto el sacerdote Reyes hace un llamado a la conciencia de los políticos cubanos para que busquen en lo profundo de sí mismos la verdad.

"Entiendo que no es sencillo, entiendo que hay mucho en juego, pero ¿y si todos nos hacemos un poco más humildes y reconocemos que necesitamos un cambio de rumbo, un espacio nuevo en el que todos tengan cabida?", plantea el religioso en su texto.

Reyes se posicionó contra los actos de repudio y comentó que el pueblo cubano no es rencoroso. Señala que ese anhelo de paz se ha demostrado con reclamos pacíficos buscando establecer un diálogo con las instituciones públicas y el Estado.

"La tónica de los reclamos de este pueblo no deja de ser la del diálogo y la inclusión. No queremos violencia, no queremos gritos, no queremos descalificaciones, no queremos actos de repudio. Pero tampoco queremos someternos más, tampoco queremos convertir nuestra vida en una mentira, tampoco queremos que se siga insultando nuestra inteligencia", indicó Alberto Reyes.

El sacerdote indicó que por más complejas que sean las circunstancias es imprescindible dar los primeros pasos en la toma de decisiones que puedan revertir el camino político de Cuba y con ello conducir al país al desarrollo y el bienestar social.

"Los problemas complejos no tienen soluciones simples, pero todo problema, por muy complejo que sea, empieza a solucionarse desde pasos pequeños. Yo entiendo que cuando se ha andado mucho por un camino se hace difícil parar y cambiar el rumbo, pero creo que es mucho peor persistir en la dirección en la que la realidad indica, cada vez con más claridad, que no hay una salida" comentó Reyes.

El sacerdote se mostró optimista en el cierre de su mensaje, alegando que los cambios son posibles. "Creo, profundamente, que la primavera de una Cuba nueva está llegando, y que es imparable".