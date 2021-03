Activista cubano Esteban Rodríguez recibe amenazas de muerte

El activista Esteban Rodríguez denunció en redes sociales que recibió una amenaza de muerte en una página de ADN Cuba, medio independiente del cual es corresponsal en La Habana.

Este acto se suma al frecuente hostigamiento que padece Rodríguez, quien es uno de los huelguistas de San Isidro.

La amenaza apareció luego de que la policía política del régimen cubano lo detuviera el pasado 27 de febrero por agradecer a los artistas y miembros de la sociedad civil cubana que denunciaron ante el Parlamento Europeo la represión del gobierno contra activistas y opositores.

"Me muero de la risa tengo un miedo que me meo. Un fanático del régimen me dejó un lindo mensaje en la página de ADNCuba", publicó Rodríguez en Facebook, junto a las capturas de la amenaza de un desconocido.

"Le vamos a dar una pila de puñaladas por demigrar (denigrar) la religión. Te estamos velando y tú mismo vas a pedir llorando que no te rompamos la vida", dice la nota.

También afirma que podrían usar un machete para atacarlo como hace unas semanas le pasó al rapero opositor Maykel Osorbo, que fue agredido con uno de estos instrumentos mientras visitaba al artista Luis Manuel Otero Alcántara: "Machete de congo negro es lo que hay pa ti", consta en la publicación.

"Ya sé dónde vives y por dónde transmites, que pena unos palos en medio de una transmisión y se acaba la historia del barrio, mi bate se llama Esteban Rodríguez", agregó el seguidor del régimen cubano.

Varios internautas han reaccionado indignados ante esa amenaza y aseguran que la persona ya eliminó el falso perfil.

"Esteban estaremos pendiente y mira ese me imagino que debe ser un perfil falso como falsas sus palabras y su comunismo; pero no puedes confiarte porque guerra avisada no mata soldado, aunque a nosotros si nos ronca el mambo", comentó una usuaria de Facebook.

"Cuídate, porque ellos son unos esclavos de los dictadores y por sus dueños hacen cualquier cosa. Ellos sí están comprados por un poco de tripas. Siempre atento, sin descuidarte. Saludos. Patria y Vida", dijo otro.

El pasado 6 de febrero el rapero cubano Maykel Osorbo denunció a través de redes sociales que fue agredido por un individuo que lo atacó con un machete.

El artista afirmó que se trataba de “alguien instrumentado por la Seguridad del Estado”, y que el hecho formaba parte de los resultados de la campaña de odio que orquesta el gobierno cubano contra activistas a través de los medios de comunicación.

Rodríguez ha denunciado la escasez que vive el pueblo cubano, la política económica de la llamada Tarea Ordenamiento, los altos precios y la creciente pobreza en la isla.

Además, es crítico de la política represiva del gobierno contra quienes disienten en el país, por lo cual es con frecuencia detenido por la policía. También ha sido víctima de violencia física por parte de la Seguridad del Estado.

Luego de que desactivaran la sede del Movimiento San Isidro con los huelguistas dentro el pasado 26 de noviembre, Rodríguez denunció que la vigilancia que mantenía la Seguridad del Estado sobre él y su esposa había provocado que su hija tuviera que ir sola a la escuela, ya que no les permitían salir de su vivienda en La Habana.