Activistas informan sobre la situación de los presos políticos en Cuba

Un grupo de activistas cubanos se reunió en el programa Cántalo TV en Miami, Florida, Estados Unidos, para compartir un mensaje del rapero Maykel Osorbo desde la prisión en Cuba y actualizar sobre la situación de los presos políticos en la isla.

El programa estuvo conducido por Esteban Rodríguez, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), y tuvo como invitados a las activistas cubanas Iris Ruiz, Carolina Barrero, Anamely Ramos y al rapero El Funky.

Iris Ruiz, esposa de Amaury Pacheco quien es el coordinador general del MSI en la actualidad, informó que el activista se encuentra en un régimen de prisión domiciliaria y a cargo de sus cuatro hijos. El Estado cubano lo acusa de instigación a delinquir y desorden público. Espera que su caso se instruya en cualquier momento.

Ruiz se refirió también a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Explicó que en las semanas recientes el líder del MSI ha estado en celda de castigo, privado de hacer llamadas telefónicas y no le entregan sus materiales para que pinte. Alertó que todos los presos políticos han pasado por similar represión.

Carolina Barrero, por su parte, se refirió a la estrategia de la Seguridad del Estado de separar y dividir a los opositores cubanos, por lo que considera que cada acción que los una es un golpe a la dictadura.

"En Cuba son más de mil presos políticos. La cifra oficial no la sabemos, pero estamos hablando de muchas familias, de un país destruido a nivel familiar, entre el exilio y presos por motivos políticos. Es un país roto en todos los sentidos", dijo.

La activista aludió también a la situación del preso político Andy García y recordó que el joven su primera directa tras salir de la cárcel la dedicó a denunciar la falta de garantías en el juicio del Estado contra Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Esto causó que García fuera otra vez a prisión.

"Estos son juicios políticos, se han hecho de manera colectiva, no han sido públicos, no han dejado entrar a la prensa, ni a los diplomáticos. Lo único que tenemos de esos juicios son las imágenes manipuladas que el Noticiero de Televisión puso", recordó Barrero, quien pidió que sea reconocida internacionalmente la oposición cubana como figura política genuina frente a la dictadura.

"La tarea de la transición a la democracia en Cuba es nuestra, de los cubanos", dijo.

Anamely Ramos denunció que la situación de Cuba sigue siendo crítica y que muchas personas están en peligro dentro y fuera de la isla, por defender ideales políticos contrarios al régimen. Recordó el caso de Félix Roque, el joven que fue detenido junto a Maykel y sentenciado a cinco años de privación de libertad.

"Una vez más hacemos el mismo llamado a acompañar a esas personas que tienen sus vidas rotas, que no se han arrepentido de lo que han hecho y que en el futuro de Cuba tendrán un lugar pero hoy están sufriendo consecuencias muy reales en sus vidas por lo que está sucediendo en el país", dijo Ramos.

En el programa compartieron un breve mensaje de Maykel Osorbo en una llamada con Armando Labrador, dueño de Cántalo TV. El rapero aseguró que si se abre una oportunidad para salir al exilio él la acepta.

"Si a mí se me abriera ahora mismo una puerta donde yo pudiera salir hacia el exilio, brother yo salgo, yo salgo con el compromiso pero de pie ", dijo Osorbo.

Ramos añadió que desde que Maykel se enfermó en prisión han impulsado diferentes ideas para salvar su vida, entre ellas que salga del país para atenderse sus problemas de salud en Estados Unidos.

"Si esas gestiones van a dar o no resultado eso no lo sabemos porque Maykel está preso en Cuba, condenado y si lo van a dejar salir o no, eso solo lo sabe la Seguridad del Estado", añadió la activista.

Ramos comentó, además, que no quiere que se piense que hay un cambio de opinión de la noche a la mañana en Maykel, de quien dijo que quiere seguir viviendo en la isla, como todo cubano, pero la realidad es que está preso y enfermo en una cárcel cubana.

"Lo que quiere Maykel es lo mismo que todos los seres humanos, es tener una vida. No creo que haya nadie que pueda cuestionarle eso a Maykel", aseguró.

La activista Yanelis Núñez Leyva, quien participó en una llamada en directo, contó que Luis Manuel Otero mantiene su posición de negativa a dejar Cuba, a cambiar prisión por exilio. Sin embargo, aclaró de que el líder del MSI nunca ha cerrado la puerta a la posibilidad de salir del país en algún momento.

"Luis puede cambiar de opinión, pero en esa situación hipotética habría que ver qué quiere hacer el régimen. Ese es el asunto. Todo el tiempo han tratado de manipularlo y de hacer chantaje con la situación de salud de Maykel, diciéndole que si no se va él no se va Maykel, y tratando de crear una tensión entre ambos", dijo Núñez.

Los activistas cubanos pidieron unidad en el movimiento opositor para poder llevar al país a la verdadera democracia. "Podemos pensar diferente, porque todos tenemos espacio en una Cuba democrática", dijo Ruiz y exigió libertad para los presos políticos.