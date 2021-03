Explota motorina dentro de un garaje en Sancti Spíritus

Una moto eléctrica o motorina, como se le conoce popularmente en Cuba, explotó dentro de un garaje en la ciudad de Sancti Spíritus, informó el grupo de Facebook amigos del motor.

La explosión se produjo en la calle A de la ciudad, y las imágenes muestran la humareda generada por la explosión en medio de una vía abarrotada por los vecinos.

Fuente: Facebook / Amigos del motor

Hasta el momento no se tienen noticias sobre si la explosión generó algún daño material contundente o lesionó a alguna persona, pero el humo negro de las imágenes es sificiente para imaginar la posible destrucción detrás del peligroso acontecimiento.

Después de ser tan cotizadas en el mercado cubano debido a la crisis del transporte urbano, las motorinas han terminado convirtiéndose en un peligro.

Nuestro medio ha reportado las frecuentes explosiones de estos vehículos, que han producido incendios espectaculares a lo largo y ancho del país.

Este mismo sábado 27 de febrero, ocurrió otra explosión en Santa Clara, provincia de Villa Clara, en la cual se vio involucrado el cuerpo de bomberos debido a la gravedad del incendio generado.

Es probable que las altas temperaturas de la isla y el excesivo uso de las baterías, debido a la deficiencia del transporte público, sean la causa de las peligrosas y recurrentes explosiones .

El accidente en Santa Clara fue reportado por el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas”, en donde uno de los usuarios comentó:

“Están explotando las baterías, el consejo que les doy es que cuando la pongan a cargar que el bombillito se ponga en verde, quítenlo, no dejen que cargue completo, eso es lo que le hago a la mía y hasta ahora no se me ha explotado”.

En enero de este año, otro incendio provocado por la explosión de una motorina causó daños materiales a dos motos y a un auto marca Lada modelo 1600, en el Vedado.