Moto eléctrica se incendia en una vivienda de Santa Clara

Una moto eléctrica o motorina, como se les conoce en Cuba, se incendió el viernes en el interior de una casa del Reparto Condado Norte de la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, de acuerdo con una publicación en redes sociales.

En el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas”, se compartieron imágenes del incidente, aclarando que los bomberos acudieron rápido y extinguieron las llamas sin que hubiera mayor riesgo para las vidas de las personas en la vivienda.

Captura de publicación en Facebook.

De acuerdo con la publicación, el vehículo contaba con una batería de litio. Los bomberos lograron sacarlo a la calle para cortar la propagación del fuego. En los comentarios, algunos usuarios señalan que muchas veces los incendios son provocados por modificaciones que sus dueños hacen a las motorinas para aumentar su velocidad y otras prestaciones.

Otros internautas recalcan la frecuencia con que se producen incendios relacionados con ese tipo de ciclomotor, apuntando también causas como sobrecargas y consecuentes fallos de la línea eléctrica.

“Están explotando las baterías, el consejo que les doy es cuando la pongan a cargar que el bombillito se ponga en verde, quítenlo, no dejen que cargue completo, eso es lo que le hago a la mía y hasta ahora no se me ha explotado”, aconseja uno.

“Siguen subiendo las famas de las motorinas y las irresponsabilidades”, escribe otro.

A menudo se reportan incendios en Cuba causados por explosión de motos eléctricas, algunos de ellos con consecuencias materiales significativas, como el ocurrido en septiembre de 2020 en el municipio Diez de Octubre, en La Habana, que destruyó totalmente tres viviendas de un solar y dos aledañas.

En este caso, vecinos del lugar declararon que los bomberos habían tardado para llegar a extinguir el incendio, a pesar de que su unidad se encontraba bastante cerca de la zona.

En enero, el estallido de una moto eléctrica provocó un incendio en una céntrica zona del barrio del Vedado en La Habana, por el cual resultaron dañados otras dos motos y un carro de marca Lada 1600.

Apenas días después, otra motorina se incendiaba en el barrio de Los Sitios, en el municipio Centro Habana. También por esas fechas, una moto eléctrica fue la causa de un gran incendio en la ciudad de Ciego de Ávila que afectó un total de seis viviendas, de las cuales tres fueron reportadas como pérdida total.