Periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso recibe premio nacional de periodismo en Cuba tras atacar Patria y Vida

El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, uno de los rostros del noticiero de televisión del momento, junto a Humberto López, recibió el premio Premio Juan Gualberto Gómez 2021 por “la obra del año”, luego de sus ataques al tema “Patria y Vida” interpretado por varios artistas cubanos.

Un jurado compuesto por los periodistas Maribel Acosta Damas, Irma Cáceres Pérez y Julio Acanda García, destacó la “capacidad” de Alonso “para abordar con honestidad y excepcional brillantez acontecimientos trascendentales del país” y honrar, nada menos, que “el sentido de servicio público del periodismo”.

El Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez por la obra del año es el más alto galardón que confiere la Unión de Periodistas de Cuba desde 1989. Ante tal “sorprendente” acontecimiento, el vocero gubernamental no tardó en agradecer y celebrar el lauro otorgado por la UPEC, diciendo que 2020 había sido “el año más difícil de mi corta carrera como periodista”.

“El premio Juan Gualberto Gómez que hoy me entrega la UPEC, por el desempeño en el año pasado, es el agasajo a mis colegas, en especial, a quienes, en la línea roja, no renunciaron a la tremenda responsabilidad de informar”, dijo en Facebook, Alonso, quien no ha titubeado para formar parte de las campañas incluso contra sus compañeros de la Universidad de La Habana, como el escritor Carlos Manuel Álvarez, quien estuvo cubriendo la protesta del Movimiento San Isidro.

Alonso ha sido uno de los comunicadores más activos, junto a Humberto López, en las campañas “especiales” de descrédito y difamación que sufren activistas, artistas y periodistas independientes en la isla solo por no comulgar con el totalitarismo que ampara el gobierno.

De hecho, para la entrega del premio, el jurado consideró “los retos ideológicos a los que se enfrentaron los profesionales del periodismo cubano”, algo que posiblemente tendría en cuenta la prensa de muy pocos países en el mundo para recompensar a alguno de los integrantes de su gremio.

Si bien otras naciones valoran la profundidad de investigaciones, el trabajo con las fuentes y otras cuestiones dignas de resaltar en el buen periodismo, la dirección cubana premia a quienes mejor sirven a los intereses del gobierno, el propietario de los medios de comunicación tradicionales de la isla, donde todavía predomina sobradamente una audiencia televisiva, máxime considerando los altos precios de internet, donde habita la prensa independiente.

Una de las más recientes arremetidas de Alonso, antes de recibir su galardón, fue aquella contra la canción “Patria y Vida”, interpretada por los músicos Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky. “Patria o muerte es la única opción”, aseguró el joven, con el rostro imperturbable.

También dijo que la frase que da título a la canción pertenece, en verdad, al fallecido dictador Fidel Castro, de lo cual había “numerosas evidencias”. Pero, a pesar de la supuesta abundancia de pruebas, no presentó una sola. Asimismo, tachó el videoclip de anexionista por la imagen de Martí en la moneda nacional que se consume hasta ser reemplazado por George Washington, una evidente referencia simbólica a la dolarización de la economía cubana.

Más adelante, afirmó que la canción formaba parte de una "campaña contra Cuba" que "apunta al corazón de nuestra juventud", y acabó calificándola como "parte de un canto que de amor nada tiene".

Desde la prensa internacional, por el contrario, se ha resaltado la rápida popularidad de la canción, cuyo videoclip ya supera las 2 millones y medio de reproducciones en Youtube. También han llamado la atención sobre la respuesta gubernamental tan agresiva que ha tenido. “¿Puede una canción poner contra las cuerdas a todo un régimen político? Aunque os parezca difícil de creer, está sucediendo"”, dijo un programa de Televisión Española TVE reciente.

Entretanto, la frase se repite dentro y fuera de la isla y ya algunos la toman como un estandarte de quienes desean cambios definitivos en el país, con vistas al bien común, por más que la UPEC siga premiando la docilidad y el régimen continúe reprimiendo por todas las vías posibles, mientras sus periodistas fieles lo apoyan.