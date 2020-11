Periodistas cubanos responden a Lázaro Manuel Alonso, conductor del programa de la TVC contra el Movimiento San Isidro

Periodistas cubanos respondieron en sus perfiles de redes sociales a los ataques de su colega oficialista Lázaro Manuel Alonso contra el escritor y periodista independiente Carlos Manuel Álvarez, a raíz de su apoyo al Movimiento San Isidro.

Entre los primeros en reaccionar al burdo comentario de Alonso, que no solo arremete contra él sino que hace un despliegue de manipulación, tergiversación y mentiras contra el Movimiento San Isidro, estuvo el propio Carlos Manuel, quien lamentó que alguien que estudió en su misma aula en la universidad, se haya convertido en una persona "profundamente inmoral".

"Ojalá me lo tope un día frente a frente, porque ahora mi madre está hecha un manojo de nervios y mucha gente cercana tristemente desinformada va a creer esa clase de mezquindad mayúscula que están pasando por la televisión nacional. Sinceramente, y sin estridencias, yo tengo mis libros y mi escritura. Mi nueva novela está en manos de mis editores, el relato sobre la muerte de mi abuela ya está listo para una próxima antología. Quería escribir un libro sobre lo que significa la pelea por la educación política en una dictadura como esta, pero creo que ya lo estoy escribiendo con el cuerpo y los hechos. No hay mucho más. Les voy a salir caro si vamos por ahí, es lo que queda. Estoy cumplido. Mi solidaridad con los otros hermanos y hermanas que igualmente sufren en este minuto tamaña difamación", expresó el director de El Estornudo.

La creadora de Periodismo de Barrio, Elaine Díaz, sentenció a Alonso con duras palabras por prestarse para atacar y difamar a un colega: "A los colegas no se les traiciona. No se venden. No se regalan. Tiene Carlos Manuel más decoro y más dignidad en una oración unimembre que tú en toda tu carrera periodística. Vendiste a un colega, que esa traición te persiga toda la vida".

La periodista de CiberCuba Carla Gloria Colomé Santiago, quien en sus años universitarios compartió una bonita amistad con Alonso, lamentó que se haya "prestado para lastimar a una de las personas que más quiero en el mundo. De traje y corbata se ha prestado para lastimarlo".

"Hace un tiempo, viviendo yo ya en México, me escribe para decirme: 'Quiero hacer algo diferente Carla, ya choqué duro contra la censura'. A lo cual respondí: ¿Qué te pasa Lachi, puedo ayudarte? Él me respondió: 'Mija es una mierda todos mis reportaje parece que empezaron a incomodarle a alguien y mis jefes se abrieron de patas mandándome a callar'. En otro chat me dice: 'Oye amigui, dime de Carlos'. Le digo: 'Nada, aquí conmigo puti, en su escritura y eso'. Luego me dice: 'Sí, lo vi en el New York Times, dile que estoy muy orgulloso de su valentía'", relató Carla.

"Hoy, Lachi, quiero decirte que yo también estoy muy orgullosa de su valentía. Lachi, ¿qué pasó contigo? No hay, te lo juro, odio de mí hacia ti, solo dime, a nuestra edad mutua, qué pasó contigo", añadió.

Facebook / Carla Gloria Colomé Santiago

"El Estornudo es cátedra, es un hito en la historia del periodismo en revolución, se lanzó de cabezas al género de crónicas y periodismo literario, pero el sistema político cubano tampoco no lo soporta, y por eso se ha empleado desterrarlo y acosarlo hasta enviarlo prácticamente al EXILIO", escribió en Facebook el periodista santiaguero Amílcar Melián.

"Provoca una ira y un dolor intraducibles aquí ver cómo destazan una vez más al país en televisión nacional. Cómo acuden al asesinato de carácter, a la festinada condena a muerte civil de quien piensa diferente, de quien actúa diferente según sus íntimas convicciones. Pienso con desprecio en ese Estado que aplasta no solo a sus adversarios, sino sobre todo a sus edecanes, cuando los pone a hacer estas cosas", lamentó el periodista Jesús Adonis Martínez Peña.

" Carlos Manuel Álvarez es mi amigo y es mi hermano, y ahora cuando lo vi en ese video roñoso y fake armado por la policía política me vi a mí mismo metido en el vórtice de las cosas, ese era yo, aunque en realidad era solo él, únicamente porque él es más valiente que yo", subrayó.

La periodista Claudia Zurita afirmó: "Carlos es de las personas más dignas y consecuentes que conozco. Esa persona que ayer describieron en el NTV no se parece ni remotamente a Carlos, ese no es él".

Facebook / Clau ZD

"Ante la banda de mentiras de hoy en la noche en la televisión nacional sobre Carlos Manuel Álvarez solo puedo decir que Lázaro Manuel Alonso, es el periodista de la peor calaña posible, no puedo entender quien se permitiría salir contra un ex-compañero de clase y en público, un poco de dignidad. Así es como mueren los procesos, ante la mirada inaudita del cinismo y la falta de ética de algunos", destacó Ismario Rodríguez Pérez.