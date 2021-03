Jacqueline Arenal reclama que Cuba reconozca para la jubilación de los actores sus años de trabajo en el extranjero

La reconocida actriz cubana Jacqueline Arenal reclamó que los artistas que tienen contratos de trabajo en el exterior y desde allí pagan sus impuestos al gobierno cubano, una vez que regresen a su país tengan derecho a que les cuenten esos años para el momento de la jubilación.

En una entrevista con la revista Alma Mater, la recordada Verena Contreras de la novela ‘Tierra Brava’ relató que durante su estancia en Colombia, adonde fue con un contrato gestionado mediante el Ministerio de Cultura cubano, ella estuvo pagando impuestos al gobierno cubano.

“Estuve todo el tiempo pagando impuestos a Cuba por el trabajo que hacía en el extranjero. A mi ministerio yo le pagaba durante muchos años un impuesto de todo lo que hacía. O sea, estuve produciendo para mi país”, aclaró.

“Pero fíjate, hay una cosa interesante. Esos años de trabajo, aunque estuve pagando impuestos, no me generan retiro. No me lo generan en Colombia porque no empecé allí y los años de aquí no me los cuentan. No me lo generan en Cuba, la cantidad de trabajo que he hecho, es decir, la cuenta de todos los años que he trabajado porque no he estado aquí. Es algo rarísimo”, añadió.

“Entonces, ¿dejas de existir porque te mueves? No. Tú eres una continuidad de todo lo que haces”, recalcó.

La actriz dejó ver su frustración por el tratamiento del gobierno de su país hacia sus ciudadanos que deciden establecerse en otro lugar.

“Nunca he entendido esta fractura. La gente va por el mundo, y eso no pone en cuestionamiento ni su talento ni sus principios. ¿Por que vayas a trabajar a otro lugar significa que ya no eres de aquí, o que por esa decisión ya no tengas las mismas oportunidades? Esto debería ser un flujo natural y espontáneo que no tuviera consecuencias de otro tipo”, expresó.

