Actriz cubana Ariana Álvarez reacciona a elevada tarifa de gas: ¿Acaso el aumento de la factura es 40 veces más?

La actriz cubana Ariana Álvarez compartió su desconcierto con la elevada factura de gas que recibió este mes y exigió una explicación al respecto.

Álvarez, que vive sola, solía pagar poco más de 4 pesos cubanos por el servicio de gas y ahora recibió una factura de 100 pesos.

"¿ACASO EL AUMENTO de la factura es 5 veces o 40 veces más??...Necesito explicación", escribió la actriz en sus redes sociales y preguntó si acaso la habían estafado o si esa sería la tarifa normal a partir de ahora.

"Yo solo hago café en la cocina y fueron 185... así que relax... reordénate", bromeó el humorista Otto Ortiz, mientras que su colega Osvaldo Doimeadiós comentó: "Es normal...una estafa".

"A mí me pasó lo mismo, pero voy a la Empresa", escribió la directora de casting Libia Batista.

"El cobrador de mi zona me dijo que lo aumentaron 24 veces", "Yo pague 90cup y pagaba 7", "A mí también me subió drásticamente", "A mi me pasó igual en mi casa y pienso ir a quejarme el próximo mes. De 6.50 ahora me llego 150 pesos", "Así estamos todos.... Por todos lados, gas, luz, agua... Es un bombardeo mensual!!!", "Aquí en Alamar de 7 pesos se pagan 180 de balita de gas", se quejaron otras personas.