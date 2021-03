Detienen y amenazan con cárcel a Damas de Blanco en La Habana

Fuerzas represivas del gobierno cubano detuvieron violentamente a Berta Soler, líder del grupo opositor Damas de Blanco, a pocos metros de la vivienda de los activistas Lourdes Esquivel y José Diaz Silva, ubicada en Boyeros, La Habana.

Según denunció Esquivel a Martí Noticias, uno de los agentes dijo que el arresto se debía a que Soler tiene prohibido salir de su casa.

La detenida fue liberada poco después cerca de la sede nacional de la organización en Lawton, reveló en su muro de Facebook su esposo, el también opositor Ángel Moya Acosta.

Moya también reportó la detención de Marieta Martínez al salir de la sede del grupo Fue liberada en la unidad de policía de Zanja y Dragones, en Centro Habana, con la advertencia de que no puede salir a la calle o será nuevamente apresada.

"El arresto de las Damas de Blanco Berta Soler y Marieta Martínez demuestra que la vigilancia de represores del DSE contra las Damas de Blanco es permanente", recalcó.

Este es el segundo día consecutivo en que Berta Soler y Marieta Martínez son víctimas de la represión del régimen.

El miércoles seis Damas de Blanco, fueron detenidas cuando trataban de llegar a misa en la iglesia de Santa Rita de Casia, en el barrio de Miramar.

Yamile Bargés, Jacqueline Heredia, Marieta Martínez, Julia Herrera, y las propias Soler y Esquivel permanecieron casi 10 horas privadas de libertad, según declaraciones de la líder de la organización a Martí Noticias.

"Nos disponíamos a participar en la misa de las 8:00 de la mañana del miércoles 3 de marzo, en la Iglesia de Santa Rita. Cada uno salimos de nuestras casas para encontrarnos allí en la iglesia, donde las fuerzas represivas nos impidieron a cada una llegar al lugar", relató.

"Todas, con excepción de Jacqueline Heredia, fuimos detenidas en las cercanías de sus viviendas. Desde las 6:00 de la mañana empezó la primera detención que fue la mía", precisó.

Heredia fue la única que logró acercarse al punto de encuentro, pero fue apresada cruzando la Quinta Avenida, frente a la iglesia de Santa Rita.

"Nos impidieron participar una vez más en la misa", lamentó Soler.

Las seis mujeres permanecieron cerca de 10 horas en diferentes unidades de policía de la capital, algunas dentro de los carros patrulla y otras en salones de actos o teatros en las estaciones.

"Algunas Damas de Blanco fueron amenazadas de ser llevadas a prisión si seguían con su activismo o su contrarrevolución", denunció la opositora.

Por su parte, Lourdes Esquivel relató en su muro de Facebook que fue detenida en la parada de su casa por cinco oficiales: un agente de la Seguridad del Estado, dos mujeres militares, otra policía y el conductor de la patrulla.

"Me llevaron para la PNR de Aguilera. Estuve dentro de una patrulla por casi 4 horas, después estuve en el teatro, con amenazas de que no nos permitirán hacer actividades, de que seremos encarceladas. Me metieron nuevamente en la patrulla desde las 11:00 hasta las 5:20 en el parqueo de la PNR de Aguilera", escribió.