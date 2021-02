Seguridad del Estado baja a Berta Soler de una guagua en La Habana y se la lleva detenida

Berta Soler, líder del grupo opositor cubano Damas de Blanco, denunció que este miércoles fue bajada a la fuerza de una guagua y detenida en la calle por la Seguridad del Estado.

"Sobre las 9:30 am fui bajada de un ómnibus P13 en la Calzada de Porvenir, cerca de La Palma, y detenida por el agente del DSE que se hace llamar Arturo y dos policías uniformadas. Me montaron en un carro patrulla y me liberan en la vía publica sobre las 10:00 am, en la esquina de Martínez y E, cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco", relató en su muro de Facebook.

"Me dijeron que no podía salir de la casa sede. Recuerdo que la sede amaneció con operativo contra de ella del DSE-PNR", añadió.

El disidente Ángel Moya, esposo de Soler, subrayó que el arresto ocurrió dentro de un ómnibus de transporte, y que fue liberada aproximadamente una hora después en la vía pública.

Moya compartió un audio grabado por su pareja con su teléfono, que permite escuchar todo lo que sucedió en el momento de la detención.

"Se paran lo mismo delante que atrás de la guagua, como les da la gana a ellos", se oye la voz de la opositora.

"Yo soy Dama de Blanco y este tipo me quiere detener, es de la Seguridad del Estado. Ustedes -dijo, dirigiéndose al resto de los pasajeros- ven que yo voy aquí bien, sin hacer nada, hasta vestida de negro".

Soler exigió a los agentes que no la tocaran, que le soltaran la mano y que mantuvieran el distanciamiento por el COVID.

"¡Abajo la dictadura de Díaz-Canel, no me toquen, abajo la dictadura de los Castro, revolución es represión, yo soy Dama de Blanco!", gritó, antes de que se interrumpiera la grabación.

Berta Soler también denunció que la sede de la organización, situada en el reparto Lawton, en el municipio Diez de Octubre, se encuentra sitiada por un operativo combinado de la Policía y la Seguridad del Estado, desde alrededor de las 7:30 am de este miércoles.

El asedio contra las Damas de Blanco se ha recrudecido en los últimos días. En enero, la opositora informó de un operativo policial de más de 72 horas contra la sede nacional del grupo, en el que agentes represores arrestaban a cualquier persona que intentara acercarse al lugar.

"Ese tipo de asedio viene ocurriendo desde hace más de 72 horas y desconocemos las razones", dijo Soler a Radio Televisión Martí.

"Ayer salí a dos cuadras de aquí a gestiones personales. Los agentes estuvieron siguiéndome y uno de ellos me comunicó que si me alejo seré detenida", declaró.