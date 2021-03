Incendio en Guantánamo tras explosión de una moto eléctrica

Una moto eléctrica o motorina, como se le conoce en Cuba, produjo un incendio tras explotar en Baracoa, provincia de Guantánamo.

Las imágenes de un video compartido por el grupo de Facebook “Accidentes buses & camiones por más experiencia y menos víctimas” muestran el la humareda producida por el incendio en medio del pueblo.

Los vecinos se muestran preocupados por el humo y una mujer exclama “hay madre santa, yo no quiero motorina” en medio de la confusión y el caos generados por la explosión. Otra voz de hombre se escucha: “ Perdió legal el dueño”.

En los últimos dos meses han ocurrido explosiones constantes de motos eléctricas en Cuba.

En 2020, ocurrieron alrededor de 485 incendios provocados por explosiones de baterías de litio de motorinas, más de uno por día.

Esta misma semana, el incendio de una moto eléctrica provocó la muerte de una persona y lesiones graves en otras dos en La Habana.

El incidente sucedió en el barrio Jesús María de La Habana Vieja, exactamente en la calle Apodaca, entre Revillagigedo y Águila.

"La moto explotó, estaba dentro de la casa. Ellos no podían salir, los bomberos se demoraron como una hora", dijo un testigo a CiberCuba en esa ocasión.

Los incendios pueden ocurrir sin previo aviso, pero es frecuente que se produzca mientras las baterías de litio son cargadas sin supervisión.

Recientemente, en Cienfuegos, una moto eléctrica explotó mientras su conductor esperaba por la luz roja de un semáforo de la ciudad.

Las explosiones de estos vehículos han causado la muerte de al menos 5 personas, 33 lesionados y pérdidas que superan los 4 millones de pesos cubanos, según datos oficiales.

Las explosiones se producen debido a irregularidades técnicas en las baterías de litio de estas motos. Al dañarse una de sus pilas o celdas, el resto recibe toda la carga y se inicia un desgaste sistémico. El litio se va degenerando, aumenta su temperatura y explota.

Según el cuerpo de bomberos de Cuba, algunas de las principales causas de estos incendios y explosiones son:

Retirar, manipular o desconectar el BMS (dispositivo de seguridad). Empleo de baterías que no son compatibles con los modelos de motos eléctricas. Sobrecarga por no respetar las especificaciones técnicas. Uso de accesorios que no son compatibles con el sistema original. Utilizar cargadores no diseñados por el fabricante, por ejemplo, los de plomo.

Así como el ensamblaje, la modificación y supuesta reparación de las baterías por personal no preparado; la sustitución o adaptación del cableado de la instalación eléctrica; la modificación de la caja electrónica para lograr mayor velocidad; y la penetración del agua en el interior de las celdas (hidropresores).