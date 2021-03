Camila Arteche explica por qué no celebra el 8 de Marzo: "¡No me felicites!"

La actriz cubana Camila Arteche explicó que ella no celebra el 8 de Marzo, sino que lucha por los derechos de las mujeres y la equidad de género, por lo que dejó claro que no quiere que la feliciten.

"Yo lucho, como cualquier otro día, este 8 de marzo por la equidad de género y la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Cuando lo alcancemos como sociedad, entonces, quizás, podamos celebrarlo", puntualizó.

Arteche, conocida también por su compromiso con la equidad de género y su lucha contra el machismo y la violencia hacia las mujeres y las niñas, destacó que el Día de la Mujer "yo marcho por las que no están, por las que están en situaciones desfavorables, por las que no pueden andar hacia la luz".

"A mí no me mataron, y me siento muerta. A mí no me violaron, y me siento ultrajada. A mí no me callaron, y me siento sin voz", resaltó la actriz.

"Excelente Camila! Me sumo en tu lucha!", "Por supuesto que marchamos. Sigue volando y siendo ejemplo de todo lo que se puede hacer a favor de la mujer. Gracias desde lo más profundo del corazón de un cubano de a pie", "Gracias por apoyar a todas aquellas que callan su sufrimiento", "Gracias Camila por el apoyo que nos das esas mujeres que hemos sido víctimas de tanta maldad", "Toda la razón, hay que seguir luchando, pero no obstante te felicito ya que eres una gran mujer que lucha por los derechos de todas", comentaron algunos de los seguidores de la actriz.

