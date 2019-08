La actriz Camila Arteche se suma a la campaña "Evoluciona" contra la violencia de género en Cuba

Publicado el Viernes, 16 Agosto, 2019 - 13:44 (GMT-5)

La actriz y presentadora cubana, Camila Arteche, lanzó este viernes un mensaje a todos sus seguidores convocándolos a un performance en la capitalina Plaza Comercial Carlos III, como parte de la campaña "Evoluciona" por la no violencia hacia las mujeres y niñas en la Isla.

Según explicó Camila, el evento tendrá lugar el venidero sábado, 17 de agosto, a las 11:00 a.m (hora local). Aunque la artista no reveló más detalles sobre lo que sucederá, la página oficial de la campaña hizo pública algunas fotos donde se observa a la actriz en una sorprendente prueba de vestuario.

“¡Habrá sorpresas! Ponte tu pullover naranja y evoluciona con nosotros mañana”, señala la publicación.

Camila se ha convertido en un rostro importante contra el acoso sexual que sufren cada día las féminas en Cuba. A inicios del presente año, alzó su voz en contra de esta problemática y explicó, en sus redes sociales, que todas las mujeres quieren y tienen derecho a “caminar seguras, a subir fotos a las redes sin miedo de un comentario inapropiado, a vestir cómo nos sintamos cómodas, sin criterios ni miradas lascivas de desconocidos”.

“Chicos: el acoso te atrasa, uno es lo que dice. Vamos a honrar nuestra palabra y a aportar para vivir en un mundo de más amor y respeto. Evoluciona por la no violencia hacia las mujeres y las niñas”, escribió en Facebook.

La artista cubana también ha hecho uso de su Instagram para debatir sobre las prácticas machistas en la Isla e incluso, reveló haber sido víctima de ello.

"Hoy me di cuenta de cuánto me estaba irritando esta situación, me encontré respondiendo alterada a cada “piropo” (grosero) en la calle como si fuera a hacer cambiar de opinión a alguien y entendí que tomando esa actitud me estaba valorando de la misma manera que lo hacían esas personas, como un pedazo de carne", denunció.

La campaña “Evoluciona” es una iniciativa que surge del trabajo conjunto entre el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), la Federación de Mujeres Cubanas, y los Centros Nacional de Educación Sexual y el de Estudios sobre la Juventud.

El objetivo principal de la cruzada, vigente hasta el 2022, es luchar por restar autenticidad al convencimiento que tiene gran parte de la población en la Isla, sobre todo la masculina, del respeto y el control sobre el cuerpo de las féminas.

