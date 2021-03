Día de la Mujer: Ivy Queen, Karol G y otras voces femeninas que mandan en el reguetón

El reguetón ya no es cosa de hombres. Aunque durante años el género urbano estaba predominado por ellos, cada día son más las mujeres que pisan fuerte en esta industria para dejar huella y ocupan los puestos más altos de las listas de éxitos. Artistas femeninas que con esfuerzo, trabajo y apoyo mutuo han elevado el 'girl power' a un nuevo nivel.

En este 8 de marzo, Día de la Mujer, repasamos a algunas de las talentosas mujeres que triunfan con en el reguetón y que con sus letras alientan a otras a empoderarse.

La Reina del Reguetón es precursora en este género musical y su Quiero Bailar se convirtió en todo un himno por sus frases feministas. "Yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy", dice la boricua en el pegadizo estribillo de su tema de 2003.

Otra artista que pone a las mujeres en alto en la música urbana es precisamente la colombiana Karol G. Su nombre suele estar en la cima de las listas de éxitos y su gran visibilidad la utiliza para empoderar a las mujeres. Así lo dejó claro con su tema Bichota, un sencillo que, según ella, es un himno al empoderamiento y al amor propio.

"Esta canción expresa mucho como me siento como mujer en este momento. Me siento grade, me siento libre, me siento empoderada. Me siento bichota", comentó tras el lanzamiento de este hit musical.

"Creamos la ola juntitas o solas. Todas somos una", canta la dominicana en su último lanzamiento Las Nenas, una canción que estrenó el pasado viernes en colaboración con otras tres féminas: Farina, Cazzu y La Duraca. Una unión insólita e histórica que promete convertirse en el nuevo himno de perreo para las mujeres.

La famosa reguetonera marco un antes y un después con su Mayores y posteriormente con su Sin Pijama. Dos canciones en las que habla abiertamente de su sexualidad como pocas veces antes se había escuchado. Sobra decir que los dos temas fueron éxitos internacionales.

El género urbano está cambiando desde hace años en este aspecto y la gran influencia de las mujeres en el reguetón queda plasmada en las listas de éxitos, las letras que cantan y su presencia en los eventos importantes. Pero además, hay otros ejemplos que prueban que el mundo quiere escuchar lo que piensan las mujeres.

Un claro ejemplo de esto es el éxito que tuvo la versión que lanzó Beatriz Luengo de la canción Hawái de Maluma.

Además, artistas masculinos como Bad Bunny buscan romper el estereotipo de machista que siempre ha caracterizado al género urbano y en su tema Yo Perreo Sola lanzó un potente mensaje feminista.

