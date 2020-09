Beatriz Luengo graba la versión completa en femenino de Hawái, de Maluma

La actriz y cantante española Beatriz Luengo ha lanzado la versión completa del tema Hawái, del reguetonero colombiano Maluma, pero en su versión femenina.

"Ahí os escribí un chanteíto empoderado y venenoso. Para que llenéis los stories de una respuesta que os de valor amiguis", dijo Luengo en la red social Instagram, y a su vez compartió hashtag feministas como #womenpower o #yonuncafuituyabebé.

La versión cantada por Luengo ha llamado la atención de muchas de sus seguidoras.

"Me ha encantao, alguien que hace una letra coherente, me encanta, me encanta...la contestación es genial, y esa manía que les da a todos por incluir en sus canciones "yo fui el primero" es pa decirles, "sí y gracias a eso sé lo que no quiero", comentó una usuaria.

"Qué necesaria eres en la música reina, gracias por esta maravilla, callando bocas con una sencillez única", dijo otra fan.

"Por cada canción machista, una reacción feminista y con arte! BRAVA", comentó otra mujer.

Luego de que la cantante cubana Lili Estévez se volviera una sensación de las redes sociales gracias a su respuesta al tema Hawái de Maluma, Beatriz Luengo se sintió atraída por su versión del tema.

Luengo declaró que la canción de Maluma le encanta y que la versión de Lilian la inspiró a cantarla ella también.

El tema tiene estrofas como: "Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero".

Tiene otras estrofas al estilo: "Créeme que no me hace falta ná, absolutamente ná. Hawai de vacaciones. Tú dedicando canciones, cuenta falsa en instagram pa que no vea cómo me chequea".

No obstante, estas mujeres le han dado un toque femenino que ha sido acogido por muchas personas.

Esta no es la primera vez que Luengo versiona un tema de un cantante masculino. Lo hizo anteriormente con éxitos como El Amante, de Nicky Jam, y When I was your man, de Bruno Mars.

