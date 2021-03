Grave en Cuba por coronavirus un niño de 12 años con antecedentes de leucemia

Un niño cubano de 12 años con antecedentes patológicos de leucemia linfoblástica aguda se encuentra grave por coronavirus.

El menor, residente en el municipio Las Tunas, está ingresado en una unidad de cuidados intensivos sin fiebre, ventilando espontáneamente sin suplemento de oxígeno y con buena saturación.

Según el parte de de incidencias del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), el menor está estable hemodinámicamente y posee un ritmo diurético normal. La gasometría mostró parámetros normales y los rayos X de tórax no revelaron lesiones pleuropulmonares.

Este martes se reportaron en Cuba dos fallecidos y 1041 nuevos contagios por coronavirus, cifra que constituye la segunda más alta de casos positivos a la enfermedad desde que empezó la pandemia.

Además del niño de Las Tunas, hay otra paciente menor de edad reportada de grave. Se trata de una adolescente de 17 años del municipio Rodas, en Cienfuegos, que posee un embarazo de 31,4 semanas.

Esta paciente presenta una evolución obstétrica estable, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario y está saturando adecuadamente. Está hemodinámicamente estable y con buen ritmo diurético. No obstante la gasometría muestra alcalosis respiratoria ligera y los rayos X del tórax, aunque revelan una mejoría radiológica, también permiten ver lesiones inflamatorias difusas hacia la periferia.

El caso de esta joven se dio a conocer el lunes junto con el de otra embarazada, también de 17 años y del mismo municipio cienfueguero, que se encontraba grave.

Sin embargo esta última paciente, que tiene 35,2 semanas de gestación y es asmática, no aparece registrada entre los casos graves en el parte de este martes, lo cual hace suponer que mejoró su condición de salud, aunque lo más probable es que no esté de alta aún.

En la última jornada se diagnosticaron con el virus 177 personas menores de 20 años, de ellos, 152 están en edades pediátricas.

De estas últimas, 14 son menores de un año, una cifra que preocupó a Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del MINSAP, quien culpó del alza de contagios al comportamiento de la población en las calles.

"Creo que no se ha sembrado todavía la reflexión de los menores de 20 años porque lejos de disminuir lo que hace es incrementarse", dijo en su conferencia de prensa habitual.

"14 lactantes, con lo frágil que es un lactante, con lo delicado que es, con lo responsable que somos de no contagiarlo, porque el lactante no sabe, no camina, por lo tanto si lo contagiamos somos los adultos que no tenemos la precaución de protegerlo", añadió.