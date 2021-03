Coronavirus en Cuba: Durán molesto por el comportamiento de la población en las calles

El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, se mostró preocupado por el drástico aumento de nuevos casos diagnosticados en el país, y achacó la responsabilidad del alza de contagios al comportamiento de la población en las calles.

"La transmisión tiene que ver mucho con el comportamiento, tiene que ver mucho con la autorresponsabilidad, con el comportamiento responsable y la no negligencia. Y lamentablemente, no es que lo digan las cifras, que además son impresionantes, es que realmente el comportamiento que uno ve en la calle no tiene que ver nada con la reflexión, la percepción de riesgo de nuestra población", lamentó.

"Me disculpan que arranque por aquí, pero es verdad que llega un momento en que uno se pone molesto, para no decir otra cosa, porque no vemos que haya una reacción. Y reitero, no es por la cifra, es por el comportamiento que uno ve en una parte de la población", añadió.

En la conferencia de prensa de este martes, Durán se refirió a las 1041 personas que se diagnosticaron en las últimas 24 horas, que representan la segunda cifra más alta de pacientes detectados y la primera en cuanto casos autóctonos (1030) desde que se inició la pandemia.

"Hace mas de año y medio lo que predomina es la transmisión autóctona", precisó.

"Lo digo así con lentitud, para quizás llevarle a todo el mundo la reflexión de lo complejo de la situación epidemiológica que estamos enfrentando en nuestro país -que la vamos a resolver por una vía o por la otra, no tengan la menor duda-, pero que indiscutiblemente está llevando un esfuerzo importante que debiéramos tener en cuenta a la hora de no cumplir con las actividades", lamentó.

El especialista se refirió a los 177 menores de 20 años diagnosticados, y brindó especial atención a los 152 niños y adolescentes contagiados, de los cuales 14 son menores de un año.

"Creo que no se ha sembrado todavía la reflexión de los menores de 20 años porque lejos de disminuir lo que hace es incrementarse", subrayó.

"De esos 177, que es lo peor todavía, pues 152 en edades pediátricas, 18 y menos edad, y de esos 152, 14 menores de un año. 14 lactantes, con lo frágil que es un lactante, con lo delicado que es, con lo responsable que somos de no contagiarlo, porque el lactante no sabe, no camina, por lo tanto si lo contagiamos somos los adultos que no tenemos la precaución de protegerlo", añadió.

"Indiscutiblemente, una vez más, después de cientos de intervenciones recabamos la participación de todo el pueblo. No todo se lo podemos dejar a las vacunas", recalcó.

No es la primera vez que Durán responsabiliza a los cubanos por el incremento de casos positivos de coronavirus, en un escenario marcado por un grave desabastecimiento que obliga a los ciudadanos a permanecer durante horas en inmensas colas para poder comprar alimentos y otros productos de primera necesidad.

En enero, el experto identificó las colas como uno de los lugares públicos con mayor peligro de contagiarse.

"Hay que hacer colas con distanciamiento aunque le dé dos vueltas a la manzana" , afirmó.

También reiteró la necesidad de usar la mascarilla todo el tiempo y guardar el distanciamiento entre las personas.

"En ocasiones se hablaba de un metro, después metro y medio, ahora los últimos estudios hablan de un distanciamiento de dos metros", comentó.