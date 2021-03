Yandel sorprende con el lanzamiento de "Meditar"

El cantante puertorriqueño de música urbana Llandel Veguilla Malavé, popularmente conocido por su nombre artístico Yandel, ha estrenado este jueves 11 de marzo su nuevo sencillo y videoclip a través de su canal oficial de YouTube.

Se trata de la canción Meditar, un reguetón lento con toque de balada que ha desembarcado en la mencionada plataforma digital de la mano de un audiovisual que ha sido protagonizado por el intérprete y varios modelos que dan sentido a la trama romántica que plantea la letra de la canción.

"¡Meditar ya está disponible en tu plataforma de música preferida! Dale para el Youtube para que veas el vídeo musical", expresó Yandel en su perfil de Instagram anunciando a sus seguidores la salida a la luz del material.

Los fanáticos del boricua han quedado más que satisfechos con su nueva propuesta musical y así se lo han hecho saber a través de mensajes que le han dejado en la propia publicación de YouTube.

"Qué belleza", "Me encantó", "La leyenda viviente no falla", "Sus canciones son pureza, sus letras transmite paz, su voz... Te adoro", "Qué bonita, no me canso de escucharla", "Qué duro, qué versatil, eres un idolo, la leyenda Yandel", "Lo más bonito que he visto en mucho tiempo", "Todo un éxito", o "Wow me encanta cuando sorprendes de esta manera", son varios de los mensajes que figuran en el canal de la plataforma del artista.

Uno de los últimos lanzamientos que ha hecho Yandel en los últimos tiempos fue su tema en colaboración con la cantante e influencer venezolana Lele Pons y como era de esperar, se convirtió rápidamente en todo un éxito dentro de la industria musical latina.

Ambos famosos estrenaron el videoclip del sencillo Bubble Gum, el cual se convirtió en la primera vez que ambos unieron sus voces en un proyecto de esta índole. Nada más y nada menos que más de 16 millones de visualizaciones es la cifra que acumula el audiovisual de la canción desde que fue estrenada el pasado 22 de enero de este año.

