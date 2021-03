Humberto López lanza amenazas de cárcel contra opositores en Cuba

El periodista oficialista Humberto López lanzó amenazas de cárcel contra un grupo de activistas cubanos que, según indicó, tendrían previsto este viernes una “acción secreta” en la Plaza de la Revolución en favor de Luis Robles, en prisión provisional por haber salido con un cartel contra el gobierno.

Tras enumerar con nombres y apellidos en el Noticiero de Televisión los activistas que tendrían previsto participar este viernes en lo que llamó “acciones provocadoras”, el periodista no dudó en enumerar los artículos del Código Penal que podrían ser aplicados a quienes formen parte de esas acciones.

"No pocas personas comienzan a preguntarnos si estos hechos que aquí denunciamos pudieran constituir o no delito", comenzó diciendo López, quien añadió que "el papel de los medios de comunicación seguirá siendo el de acompañar al pueblo en el combate por defender su Revolución”.

"Nuestro papel es informar, hacerlo rápido, oportunamente, investigar, porque acusar juzgar o absolver eso no nos corresponde a nosotros, eso corresponderá a los órganos constituidos en Cuba para esos fines, pero como nuestro papel, ya lo dije, es 'informar' no puedo dejar de decir esto, no puedo dejar de decir que el Código Penal tiene unas cuantas figuras, tipos penales", que son aplicables, precisó el periodista, devenido en figura impopular entre muchos cubanos.

A continuación López se refirió a los delitos de Desobediencia; Desacato; Resistencia; y también el de Propaganda Enemiga.

“De llegar a consumarse esa acción secreta de mañana, claro que corresponderá la aplicación de la ley”, sentenció el periodista, quien no perdió oportunidad de asociar su explicación con El Manual de la CIA que viene analizando desde hace varios días.

Sobre Luis Robles, Humberto López dijo que está en prisión provisional como cualquier otro preso, simplemente a la espera de juicio, motivo por el cual no entiende que deban prestarle apoyo especial.

En los últimos meses, una cantidad creciente de cubanos vienen mostrando su rechazo a la sección de Humberto López en el NTV, donde con frecuencia cobran forma campañas agresivas y difamatorias contra activistas y artistas independientes en la isla.

El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) lanzó en Facebook una encuesta para que la audiencia evaluara el espacio de López en el Noticiero y los resultados fueron elocuentes. Entre más de 1.500 comentarios, una mayoría importante desacreditó al conductor oficialista.

El hecho explicado por López en su sección de este jueves, remite a comienzos de diciembre, cuando el joven Luis Robles fue detenido por la Policía en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, mientras sostenía un cartel pidiendo libertad y el fin de la represión en Cuba.

El joven caminó por la calle con el cartel en alto, que también incluía la etiqueta #FreeDenis, en medio del apoyo de muchos testigos. Cuando llegaron los oficiales de la Policía y le arrebataron el cartel, varios de los presentes manifestaron su desacuerdo con la violencia aplicada contra el joven, que en el momento de ser arrestado gritó: "¡Libertad, abajo la dictadura!".