Iliana Hernández agradece a Humberto López por mostrar que hay personas luchando por la libertad de Cuba

La reportera de CiberCuba y huelguista del Movimiento San Isidro (MSI), Iliana Hernández, agradeció con ironía al presentador del noticiero Humberto López, por su campaña de manipulación y difamación que no hace sino dar visibilidad a las demandas que la sociedad civil está haciendo llegar al gobierno de Cuba.

“Gracias Humberto López. Sigue dando nuestros nombres. Necesitamos que los cubanos vean que hay personas luchando por la libertad de Cuba”, publicó Iliana en su perfil de Facebook a propósito de la última aparición del presentador.

En el programa del NTV de este viernes, López se dedicó a exponer las supuestas maniobras de los elementos “desobedientes y contrarrevolucionarios” que pretenden subvertir el orden imperante en la isla mediante estrategias propias de un llamado “golpe blando”.

Entre las personas asociadas a estas motivaciones, en la emisión de este viernes López menciona a Carolina Barrero, Tania Bruguera, Carlos Manuel Álvarez, entre otros. La aparición de estos nombres en los medios oficialistas pretende incitar al odio contra estas personas, pero muchas veces la respuesta de la ciudadanía es de afecto y solidaridad hacia ellas.

A mediados de enero, un taxista privado en La Habana reconoció a Iliana Hernández, tras la campaña de descrédito que la TV emprendió en contra suya y de otro grupo de artistas, periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil que cuestionan al Gobierno.

Según el testimonio Hernández, el hombre no quiso cobrarle el viaje cuando se percató de quien era ella. “Hoy salí, de Playa a la Habana Vieja. Son 40 pesos, pero el taxista no me quiso cobrar porque me reconoció”, escribió Iliana, preguntándose si le pasará lo mismo al periodista oficialista Humberto López cuando sale de su casa.

Una anécdota similar contó la periodista, activista y fundadora del diario digital 14ymedio, Yoani Sánchez, quien explicó en un post de Facebook cómo el pueblo de Cuba le agradece, saluda, y abraza por las calles luego de que el NTV dedicara segmentos de su programación a desacreditarla.

En ese sentido, agradeció al presentador López de la Televisión Cubana por la visibilidad que, sin proponérselo, le ha ofrecido dentro de la isla a su persona y a su trabajo. “Entre los abrazos, las felicitaciones y las palabras de ánimo he tardado el doble en trasladarme por esta ciudad”, escribió Yoani.

“Mi teléfono no para de sonar tras el ataque en la TV. Un centenar de nuevos oyentes del "cafecito informativo". Gracias, Lázaro”, publicó Sánchez en sus redes sociales, haciendo referencia al aumento de la audiencia de su podcast “cafecito informativo”, que atribuye a la exposición mediática que, con otros fines, hace el régimen de su persona y la de otros activistas de la sociedad civil cubana.

“S.E., Humberto López, un consejo: paren ya, no sé ridiculicen más, dan vergüenza ajena. El colmo es decir que el discurso de José Martí “Con todos y para el bien de todos”, no es inclusivo”, le dirigió la periodista independiente Camila Acosta al presentador de la televisión, haciendo alusión a la emisión de este viernes de su sección en el NTV.

Otro tanto hizo la escritora Katherine Bisquet al comentar en sus redes sociales el despropósito informativo de la televisión cubana, que utiliza para sus campañas de manipulación de la opinión pública grabaciones ilegales de conversaciones privadas, las cuales edita a su conveniencia para tergiversar el sentido de las palabras de los activistas.

“Humbertico, ¿puedes pasarme tu celular? Queremos agregarte al grupo de whatssap del 27N para que tengas la información de 1ra mano. Así dejas de robar, espiar, manipular, mentir, omitir etc. De paso, ¡a ver si te educas!”, le pidió la escritora y también huelguista de hambre de San Isidro.