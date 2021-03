Cubano que salvó del desguace un auto en Miami: "Que el mundo entero vea que podemos salir adelante"

El relato de Yasser Blanco, un cubano que recién llegado a Miami, no solo salvó un auto Ford Explorer del 2006 de ser convertido en chatarra, sino que además lo dejó como nuevo tras repararlo, se viralizó en pocas horas esta semana.

Su historia no solo evidenció habilidad y pasión por un oficio, sino también perseverancia y la seguridad de que salir adelante siempre es posible.

“Yo les voy a mandar fotos cada vez que este humilde cubano haga algún logro que sirva de ejemplo, para los que dicen que no se puede. Por lo menos en mí esa idea no existe. Somos cubanos y no estamos acostumbrados a decir que no se puede. Ya sea en la Yuma o en Groenlandia. Nosotros somos una raza única en el planeta y lo vamos a seguir demostrando”, fue la respuesta inicial de Yasser a CiberCuba, al ser consultado por su afición.

A la pregunta ¿Quién es Yasser Blanco? Este habanero de 37 años decidió abrirse y compartir su historia. "Lo único que le puedo decir a mi gente es que nunca se den por vencidos", sentenció en el texto que compartimos a continuación.

Desde CiberCuba agradecemos su generosidad por compartir con nosotros su historia, y desde luego, le deseamos mucha suerte en su camino.

Mi nombre es Yasser Blanco Padilla y tengo 37 años. Nací y me crié en la Víbora, en el municipio 10 de octubre, en La Habana. Actualmente vivo en Miami, Florida. No tengo trabajo porque estoy en trámites legales para obtener mis papeles, y estoy loco por que lleguen para empezar a trabajar.

(Foto: Cortesía para CiberCuba)

Llegué a Estados Unidos el 7 de julio de 2019 pero salí de Cuba hacia Nicaragua el 10 de abril de ese mismo año junto a un gran amigo y vecino, Alberto Vázquez, con el cual vine cruzando fronteras hasta llegar a la Tierra de la Libertad.

No voy a negar que fue difícil la travesía, pero si volviera a nacer lo haría de nuevo porque al fin pude conocer lo que es la libertad y la posibilidad de realizar mis sueños de reparar y modificar autos.

Yasser Blanco en Miami (Foto: Cortesía para CiberCuba)

Estaba intentando llegar a este país desde que tengo 20 años, que fue cuando me lancé al mar por primera vez en una balsa para escapar del Servicio Militar Obligatorio del régimen cubano.

Estuve detenido en los centros de detención de ICE por casi 3 meses, hasta que me dejaron salir. El mismo día que llegué a Miami pasó lo del accidente del carro de la mamá de mi primo Toni, y bueno creo que lo demás ya lo conocen.

El antes y después de un Ford Explorer 2006 resucitado en manos de Yasser Blanco (Fuente: Facebook/Amigos del Motor)

Quiero aprovechar para agradecer mucho a toda mi familia que siempre me está apoyando y que me ayuda económicamente porque todavía no puedo trabajar. De momento me entretengo haciendo lo que me gusta, arreglar autos. También le hago mantenimiento y reparaciones a los carros de mi familia.

El Mustang v8 que arregló Yasser después del Ford Explorer 2006 (Foto: Cortesía para CiberCuba)

Nada de esto tampoco hubiera sido posible sin la ayuda de mi gran amigo y hermano “Julito Sabrosura”, que siempre está a mi lado ayudándome en todas mis cosas.

Yasser Blanco junto a su amigo "Julito Sabrosura", quien lo ayuda en sus arreglos de mecánica (Foto: Cortesía para CiberCuba)

La publicación que se dio a conocer no la hice con el objetivo de publicidad ni mucho menos lucrarme. Simplemente lo hice porque está en mi Adn y también para que el mundo entero vea que los cubanos también podemos salir adelante.

Yasser Blanco arreglando un auto junto a su amigo "Julito Sabrosura" (Foto: Cortesía para CiberCuba)

Yo sé que en este país no se hacen estas cosas porque es mejor comprar un auto nuevo antes que reparar uno, pero esa es la opinión de ellos, y yo se la respeto. Sin embargo, nadie me va hacer cambiar la mía, que es modificar o reparar autos. Esté yo aquí o en Alaska, eso es lo que me gusta.

(Foto: Cortesía para CiberCuba)

Al que le gusten los autos nuevos, pues lo felicito, pero para mí, mientras más viejos son más me gusta el desafío. Además yo pertenezco a la página Amigos del Motor desde Cuba. Fue ahí donde hice la publicación y quisiera felicitar a mi grupo.

Por desgracia tuve que irme de mi país y dejar detrás a mi niña Jessica, a mi mamá y a mi esposa las cuales extraño mucho, pero no tenía más opción que irme porque nunca estuve de acuerdo con ese gobierno.

Jessica, la niña de Yasser Blanco que está en Cuba (Fuente: Cortesía para CiberCuba)

Salí en balsa ocho veces, pero siempre me capturaba el guardacostas americano y me regresaban para atrás y ahí entonces empezaban a joder "esta gente" desde que los americanos nos entregaban en el puerto de Bahía Honda, en Pinar del Río.

Lo único que le puedo decir a mi gente de Cuba es que nunca se den por vencidos y que luchen por salir adelante, que sí se puede.

Yasser Blanco mientras reparaba su Mustang (Fuente: Cortesía para CiberCuba)

Antes de terminar, quisiera decirle que no entiendo por qué me dicen en las redes “el loco del tornillo de Banco”.

Jajajaja, esta es otra historia. Resulta ser que en nuestro grupo (el que mencioné antes) un muchacho publicó que vendía un tornillo de banco pero a un precio excesivo, y empezaron los comentarios.

Como a mí siempre me ha gustado bromear me dije, “coñó, voy a poner en mi perfil una foto de un tornillo de Banco”, #1 porque es una herramienta que todos pero todos los mecánicos cubanos usamos y #2, porque en cuba el gobierno en el 2021 está apretando.

Foto de Perfil de Facebook de Yasser Castellanos que le ganó el apelativo de "el loco del tornillo de banco" (Fuente: Facebook/Yasser Castellanos)

Esa es la verdadera razón por la que puse el tornillo de Banco no por otra cosa, pero bueno cada cual me puede decir cómo quiera pero me gusta lo de “El loco del tornillo de Banco”, jajajaja.

Ahora estoy terminando una moto que también siempre quise hacer, pero después me voy a enfrascar 200% en una promesa que le hice a mi abuelo, que fue quien me inculcó la mecánica. Le dije: “Papi el día que llegue a la Yuma voy hacer un Chevrolet Bel-Air 1957 v8, y así lo voy hacer”.

Hay cosas que me han chocado con la mecánica de los autos en este país, como es lógico, porque es demasiado el atraso tecnológico que tenemos en Cuba. Por eso siempre voy a estar agradecido con los amigos que he hecho aquí, que me aclaran las dudas y me aconsejan.

El Mustang reparado por Yasser Blanco (Foto: Cortesía para CiberCuba)

Por último, es verdad que yo fui el que “construyó” los dos carros, pero nada hubiera sido posible sin la ayuda de mi amigo “Julito Sabrosura”, el que mencioné antes, que es el que se pasa horas y horas conmigo desarmando y armando. Gracias, Juli, usted más que mi amigo es mi hermano.

Solo una cosa más, quisiera aclarar algunas dudas sobre el Mustang. Ese carro era de mi primo Alexito, que me lo regaló. Hace años que él no lo manejaba y a los pocos días de llegar me dijo: “Primo yo tengo un Mustang v8. Vamos a verlo donde lo tengo y lo arrancamos”.

Bueno la cuestión es que desde que lo vi me dije ("wao este carro si yo le hago ahora mismo lo que está pasando por mi cabeza queda buenísimo", y entonces le dije “primo cuando lo vayas a vender me lo vendes a mí, y al poco tiempo me lo regaló. Antes de llevármelo solo le dije: “Ale, míralo bien que cuando lo vuelvas a ver no lo vas a conocer", y bueno, así fue, jajaja.

También quiero aclarar que el Mustang no lo pinté yo. Sí es verdad que yo lo preparé para pintarlo y le hice todos, pero todos, los arreglos que ahí se ven, pero por desgracia, como no tengo un taller, entonces cuando lo tenía listo lo llevé a la capilla de pintura de unos amigos de mi tío Robertico.

Y nada, eso es todo. Gracias. Viva Cuba Libre.