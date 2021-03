Alexis Valdés responde a las declaraciones de Cándido Fabré sobre Patria y Vida

El actor y humorista cubano Alexis Valdés respondió a las declaraciones que hizo el músico cubano Cándido Fabré sobre el tema Patria y Vida, a cuyos intérpretes calificó de "oportunistas".

"Patria y Vida no es una canción ni chusma ni agresiva. Es simplemente una canción en la que se pide una nueva frase que nos una, no queremos radicalismo porque queremos derecho a hablar, a opinar, a tener un mejor futuro, tener progreso, y es muy difícil cuestionar un discurso como este", sostuvo Valdés.

El actor aclaró que "cubanos somos todos" y que todos los cubanos, donde quiera que estén, tienen derecho a hablar sobre su país.

"Cándido Fabré, tú no puedes decir que tú siempre has cuestionado y has hablado lo que ha habido que hablar, y decir que el Gobierno cubano no tiene la culpa. ¿Cómo puede ser que un país tenga un desastre económico, un desastre social, que no haya libertades, que la gente no pueda expresarse y no sea culpa del gobierno?", cuestionó Alexis Valdés.

El humorista admitió que el oficialismo le dio un enfoque a las palabras de Fabré y las han utilizado de una forma que no le favorecen tampoco: "Para desgracia de Fabré, sus declaraciones las han utilizado medios que defienden al gobierno. Lo que él dijo ya estuvo complicado, pero lo han dejado muy mal parado".

"Donde la cagaste violentamente es diciendo que los chicos de Gente de Zona, Yotuel, quien sea, no tienen derecho a hablar porque están fuera. En primer lugar te aclaro que en la canción hay dos chicos que están adentro y que tienen unos timbales que ni tú ni yo hemos tenido jamás, vamos a ser honestos. Por favor, respeto. Los que no sean capaces de sacrificarse, que al menos tengan la decencia de no juzgar a los que se sacrifican", subrayó.

Alexis, además, le recordó a Fabré que hablar desde fuera de Cuba "tampoco es gratuito": "Tú sabes que Alexander aunque esté fuera le quitan la casa en Cuba, al otro le molestan a la familia, a mí no me dejan entrar a Cuba", advirtió.

Alexis Valdés está a punto de estrenar el tema Yo soy cubano, junto a Willy Chirino. Ambos artistas estuvieron en el encuentro virtual con representantes del Parlamento Europeo por la repercusión del tema Patria y Vida.