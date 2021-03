Cándido Fabré asegura que la revolución no tiene la culpa de nada y dice a los de Patria y Vida que peleen desde Cuba

El sonero cubano Cándido Fabré aseguró que la revolución no tiene la culpa de los problemas actuales de Cuba y dijo a los cantantes de Patria y Vida que donde tienen que pelear es en la isla.

"No hay que culpar a la Revolución, la revolución no tiene culpa de nada. A lo mejor está atravesando por unos momentos difíciles. Los hombres son los culpables porque no han sabido valorar que es una de las grandes obras de la humanidad", dijo el cantante en una entrevista compartida en la cuenta anónima del Guerrero Kubano, un sitio al servicio del Estado.

Además, el músico cubano señaló que "no hay necesidad de cambiar de Gobierno ni de sistema para hacer una Cuba mejor" y que hay prosperidad en cualquier sistema siempre y cuando cuente con personas inteligentes que sepan llevarlo adelante.

La entrevista de Fabré se inicia haciendo referencia a la canción Patria y Vida. El Rey de la Improvisación dijo que se trata de un tema muy bien estructurado, muy bien pensado y logrado, que expone criterios con los que no está en contra.

Dijo además que sabe que la gente tiene derecho a emigrar y a buscar nuevas oportunidades de vida, pero indicó que si se han nutrido de un manantial, no deben negarlo.

"Estos son tiempos en Cuba que están extremadamente duros, difíciles. Estamos carentes de un montón de cosas que son necesarias para la vida, pero no decisivas ni imprescindibles" dijo Fabré.

El cantante pidió a los cubanos un tiempo de reflexión y que eviten entrar en una guerra interna que desgastaría y traería más división.

"Pedirle por favor a los cubanos que piensen un poco, que no hay necesidad de entrar en una guerra interna para salir adelante. Que vamos a pelear y a quitar al que haya que quitar del medio y vamos a hacer una Cuba mejor. Pero desde aquí adentro, porque esta tierra es de nosotros" dijo el sonero.

Fabré dio un giro a su discurso y alegó que este es un momento de oportunistas y que los cantantes de Patria y Vida aprovecharon la crisis que vive el pueblo de Cuba para hacer una revolución como quieren ellos y no como la que está vigente en el país.

"Yo la revolución que quiero es la que triunfó en el 59. Hay hambre, ¡que se vaya el hambre!. Hay necesidad, ¡que se vaya la necesidad!. Estamos carentes de un montón de cosas, ¡que se vayan las carencias!, pero peleando desde aquí adentro", pidió el artista.

Cándido Fabré cerró la entrevista ratificando la vieja consigna: "Yo soy de Patria o Muerte".

Otras declaraciones recientes de Cándido Fabré

El portal Cubasí compartió otras declaraciones recientes hechas por el sonero Cándido Fabré, aunque no se precisan las fechas de dichas entrevistas, ni los títulos de las canciones que se citan.

"Yo soy de Patria o Muerte, yo soy un guerrero, tiren pa´ acá, métele coco, métele mente: el pendejo no sirve aquí, ni allá", dice una de las citas que comparte el portal, insinuando que son cobardes aquellos artistas que cantan desde el exilio.

Fabré dijo al mencionado medio oficialista, que había desayunado café con pan y para almorzar tenía arroz y frijoles, pero que con poco también se vive y que eso a él le gusta.

"Rendirse ahora es fácil, porque dices me falta más de lo que tengo, cierto que hay necesidades, pero hay que ser dignos y luchar por transformar aquí dentro", expresó el sonero.

Los mensajes de Cándido Fabré por momentos sonaron contradictorios, tanto como su viaje a Miami en 2016, teniendo en cuenta que siempre ha defendido a ultranza la figura de Fidel Castro y a la revolución cubana.

En la letra de una canción citada Fabré se refiere a las oportunidades que tuvo de irse de Cuba y no lo hizo.

"Teniendo ficha pasé, no jugué llevando carta, muy poco necesité, lo mucho no me hizo falta. Mercado Zar de la salsa me puso un cheque en la mano, nunca abandoné mi Patria, ni dejé de ser cubano", dije Cándido Fabré, en un intento por conducir el debate sobre Patria y Vida hacia la mercantilización de la música.

El cantante manzanillero expresó que él siempre ha defendido sus principios revolucionarios, patrióticos y fidelista sin temor a nada ni a nadie y que se le hizo tarde para volverse cobarde, en recurrente referencia a los músicos cubanos que defienden los derechos desde el exterior.

La entrevista incluye citas en las que Fabré se refiere a Fidel Castro. El músico asegura que "lo mucho que tienen los cubanos es gracias a él".